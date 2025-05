Inps: a confronto con stakeholder su bilancio sostenibilità Istituto

Un confronto aperto con gli stakeholder strategici, interni ed esterni, per identificare i temi ambientali, economici e sociali maggiormente rilevanti da valorizzare nel bilancio di Sostenibilità Inps 2024. E' quello organizzato nella giornata di oggi da Inps presso la sede dell'Accademia dell'Istituto a Palazzo Mazzoni a Roma. Un appuntamento centrale nella strada di apertura all'esterno avviata da tempo dall'Istituto.

Secondo Giulio Blandamura, direttore centrale benessere organizzativo, logistica e sicurezza dell'Inps nell'ambito del quale si colloca anche anche questo argomento che è quello della sostenibilità."L'apporto degli stakeholder -spiega ad Adnkronos/Labitalia Blandamura- è fondamentale perché una tappa principale su cui si basa il bilancio di sostenibilità è quella della definizione delle priorità, che devono essere tracciate in un disegno comunque di azione strategica che la nostra amministrazione deve implementare, sulla base di priorità che gli stakeholder suggeriscono all'amministrazione".

Per Blandamura "quindi non si tratta di un bilancio che fotografa in maniera autoreferenziale lo sforzo che l'Istituto deve fare nell'ambito dei cosiddetti parametri Esg di sostenibilità. Ma è la raccolta in un certo senso di quelle che sono le istanze che provengono dagli stakeholder, dal cittadino, dal patronato, dalle amministrazioni pubbliche, perché l'Inps svolga un ruolo che abbia impatto in termini di sostenibilità. Qual è lo standard di sostenibilità? Il bilancio di sostenibilità ha un suo standard che è tracciato da organismi e sulla base di questi standard noi raccontiamo quello che è stato fatto in termini Esg quindi di sostenibilità sociale, di governance e anche ambientale l'anno precedente", conclude.

E per Rosanna Casella, direttore centrale della pianificazione e controllo di gestione dell'Inps "il nostro obiettivo oggi è quello di presentare il nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Inps, incentrato sulla misurazione del valore pubblico generato dall'Istituto. Quindi, come l'Istituto, attraverso gli sforzi gestionali e la combinazione delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie, impatta positivamente nel contesto in cui opera, migliorando il livello di benessere delle persone, dei contesti. Un miglioramento del livello del benessere economico, sociale, di genere, culturale, attraverso la propria azione. Quindi, questo ha significato per noi portarlo all'interno, quindi ripetere gli strumenti attraverso i quali indirizzare l'azione amministrativa, affinché sia una azione amministrativa indirizzata al risultato. Non solo misuriamo l'efficacia e l'efficienza, ma soprattutto l'impatto. Quindi abbiamo rivisto il sistema di misurazione, incentrandolo sull'impatto, quindi sugli effetti che noi produciamo verso gli utenti che si rivolgono a noi", racconta ad Adnkronos/Labitalia.

Per Casella "è una sfida importante, si sta snodando un cambiamento ormai da due anni, non siamo ancora arrivati alla fine. Stiamo rivedendo tutti gli strumenti e anche la tecnologia. Tra i valori che noi misuriamo, una cosa fondamentale che credo oggi debba essere sottolineata è il valore di ecosistema, cioè il modo in cui noi interagiamo con le altre amministrazioni, nei contesti, con i partner istituzionali, con gli stakeholder, in maniera tale da creare una rete di protezione per l'utente, in cui si senta sempre al centro e che il colloquio con le amministrazioni, attraverso gli strumenti che noi mettiamo anche a disposizione dei partner, faccia avere i servizi in maniera più efficace, più rapida e customizzati in relazione con le esigenze dell'utente. Quindi in questo senso un welfare generativo che va verso gli utenti e cerca di dare delle risposte anche addirittura anticipando la domanda di servizio che viene dai nostri utenti, aziende, intermediari e cittadini normali", conclude.

E per Inps è sempre più centrale il ruolo della formazione, legato al tema della sostenibilità. Antonio Curti, direttore centrale vicario direzione centrale formazione Accademia Inps, ha sottolineato che come "direzione centrale formazione Accademia Inps accompagniamo in questo percorso di formazione i nostri colleghi, la struttura che si fa carico proprio della redazione del Bilancio, e anche gli ambassador centrali del territorio perché ci teniamo che il tema della sostenibilità venga fatto proprio per tutto l'Istituto. E quest'anno -sottolinea ad Adnkronos/Labitalia- abbiamo avuto l'occasione di avere la disponibilità dell'Accademia Inps, inaugurata lo scorso mese di febbraio, e abbiamo voluto cogliere questa opportunità di invitare i nostri stakeholder per questa giornata di incontro che è fondamentale per la redazione del bilancio di sostenibilità di quest'anno. Contiamo anche di organizzare qui in Accademia l'evento conclusivo di divulgazione anche alle altre pubbliche amministrazioni una volta che il nostro bilancio di sostenibilità sarà approvato", conclude.

Secondo Valeria Lombardi, dirigente dell'area gestione della sostenibilità incardinata all'interno della direzione centrale benessere organizzativo, sicurezza e logistica dell'Istituto "questo incontro di oggi ci aiuta perché essendo trasparente nei confronti dei nostri stakeholder l'Istituto illustra ai portatori di interessi esterni quanto sta facendo nell'ambito Esg e per ambito Esg si intende la dimensione ambientale e sociale di governance, il benessere organizzativo e incardinato. Nel nostro bilancio di sostenibilità andiamo a rendicontare proprio quanto l'Inps sta facendo per un tema materiale che è stato individuato negli anni precedenti che è quello dell'attrazione dei talenti. Le iniziative di benessere organizzativo sono finalizzate proprio a soddisfare i bisogni dei nostri stakeholder, a trattenere i talenti e ci consentono anche di arrivare ad adottare delle politiche di conciliazione vita-lavoro per i dipendenti dell'Istituto e per farli sentire in pratica sempre più al loro agio", sottolinea ad Adnkronos/Labitalia.

Interesse e coinvolgimento da parte degli stakeholder presenti, come Maria Giovannone, professoressa associata di diritto del lavoro, Università Roma 3, Dipartimento di Economia. "La collaborazione -spiega ad Adnkronos/Labitalia- tra il nostro Ateneo ed in particolare tra il nostro Dipartimento ed Inps nasce già negli scorsi anni, prima dell'emergenza pandemica, con una attività di specifica collaborazione sulla formazione. Noi abbiamo infatti un fiore all'occhiello in collaborazione con Inps che è appunto un master di secondo livello in lavoro e welfare che è appunto rivolto ai dirigenti, ai titolari di posizione organizzativa dell'Istituto e agli altri dipendenti della pubblica amministrazione. Questo master si è svolto a partire dal 2019, adesso sta per concludersi la sua terza edizione e stiamo lavorando al suo rinnovo. E chiaramente tutta l'attività didattica che si è svolta in questi anni accademici è stata anche poi completata da una serie di iniziative seminariali e dunque di tavole rotonde e di confronto sulle tematiche del lavoro e del welfare, che rappresentano uno dei punti cruciali dell'anima sociale della sostenibilità", sottolinea la giuslavorista.

"Oggi noi studiamo questi temi a maggior ragione -continua l'esperta- anche alla luce delle grandi novità derivanti dalla disciplina europea in materia di sostenibilità, di nuovi doveri di diligenza quindi riteniamo quanto più opportuno il contatto, il rapporto con l'Istituto per ragionare anche sulle prospettive evolutive di sostenibilità dei sistemi di sicurezza sociale e di previdenza sociale, in particolare con riferimento alle nuove generazioni anche per colmare quel gap di copertura anche previdenziale che le posizioni lavorative più precarie affrontano in questo tempo. E quindi è chiaro che c'è un dibattito aperto, una grande collaborazione su queste tematiche con l'Istituto e sulla formazione", conclude Giovannone.