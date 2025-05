Papa, Massimo Veccia (Learn Italy Usa): "Un passo verso l'armonizzazione degli equilibri geopolitici mondiali"

"Come cattolico e come rappresentante di una comunità culturale e imprenditoriale e che ha proprio negli Usa, in Italia e in Francia i suoi principali campi d’azione, sono molto felice per la scelta del nuovo Papa e do il benvenuto a Papa Leone XIV". Lo dice all'Adnkronos/Labitalia Massimo Veccia, presidente onorario Business care international award by Learn Italy Usa, che ha la mission di formare e sostenere i giovani talenti e le eccellenze italiane negli Usa, accompagnandoli e formandoli.

"Un Papa americano con origini italiane e francesi - sottolinea - che lo radicano profondamente alla tradizione della Chiesa di Roma. Sono certo che sarà un Papa equilibrato, capace di guidare la Chiesa in questa fase difficile verso la pace, un obiettivo che tutti attendiamo con ansia. La sua elezione rappresenta anche un importante passo verso l'armonizzazione degli equilibri geopolitici mondiali, un aspetto cruciale in questo momento storico".

"Non si è mai vissuta l'esperienza di un Papa americano - afferma - e questo mi riempie di gioia. Credo fermamente che la sua leadership porterà serenità all'interno della Chiesa di Roma e sarà un punto di riferimento per molti. Ancora un volta questo momento storico sembra caratterizzato da un bisogno di equilibrio e pace nel mondo".