Università: Sda Bocconi School of Management, nuovi Mba con percorsi su Ia e trasformazione digitale

Sabato 18 gennaio Sda Bocconi School of Management presenterà la propria offerta di programmi Mba, tra cui il Full-time Mba che nel 2024 ha compiuto 50 anni ed è risultato al 3° posto al mondo nel FT 2024 Global Mba Ranking. All’Open Day presso il Campus di Sda Bocconi a Milano sono attesi 200 partecipanti in presenza e 1.000 collegati da 50 nazionalità. Durante l’appuntamento, i partecipanti avranno la possibilità di interagire con i vertici della Scuola, tra cui Stefano Caselli, Dean, e Enzo Baglieri, Associate Dean per la Divisione Master, i direttori dei Programmi, nonché i partecipanti delle edizioni passate degli Mba e il network degli Alumni di Sda Bocconi. Durante l’Open Day gli interessati potranno anche incontrare il Guidance and Recruitment Team di Sda Bocconi per una consulenza personalizzata di orientamento sul programma più adatto in base agli interessi, al percorso di crescita e agli obiettivi di carriera. Sarà inoltre possibile visitare il Campus.

Nel 2025 il Full-Time Mba si arricchisce con una Concentration su Digital Transformation & Ai: un percorso di approfondimento per creare consapevolezza trasversalmente a tutti i livelli manageriali e settoriali. Comprendere le implicazioni della digitalizzazione e le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale è oggi imprescindibile per gestire la complessità delle aziende nello scenario corrente. Il percorso conferma l'innovazione sistematica che Sda Bocconi School of Management ha profuso nei curriculum dei programmi Mba nel corso dell'ultimo biennio, con l’obiettivo di coniugare management, cambiamento tecnologico e leadership responsabile. La nuova Concentration affronta le principali sfide del contesto digitale, includendo corsi come: Gen Ai for Business, Machine Learning, Digital-Enabled Business Transformation e Social Media Marketing.

Nel 2025, l'offerta Executive Mba di Sda Bocconi si rinnova inoltre con l’edizione 'Modular' interamente in inglese, che affianca l'opzione 'Week End', bilingue. Quest'ultima, disponibile a Milano e Roma, combina sessioni in italiano e inglese e si svolge prevalentemente durante i weekend per garantire libertà dagli impegni professionali e flessibilità. Il formato 'Modular', invece, completamente internazionale e con sede a Milano, è organizzato in settimane di formazione intensiva, ideale per professionisti che cercano un'esperienza di apprendimento immersiva.