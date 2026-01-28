circle x black
Cerca nel sito
 

QS Europe university ranking, Roma Tor Vergata nella top ten atenei italiani

sponsor

QS Europe university ranking, Roma Tor Vergata nella top ten atenei italiani
28 gennaio 2026 | 12.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Guadagna 3 posti e si posiziona al nono posto in Italia nella classifica QS Europe university rankings: Roma Tor Vergata continua a ottenere risultati positivi, dopo il 12mo posto del 2025 e il 13mo posto nel 2024. Davanti a lei i politecnici del Nord e alcuni degli atenei generalisti con una storia secolare: in confronto Roma Tor Vergata ha la freschezza e l’energia dei suoi 43 anni. Al tempo stesso a livello europeo, l’ateneo romano continua a guadagnare posizioni, nonostante stia aumentando il numero degli atenei censiti: Roma Tor Vergata entra nei primi 150 atenei su 958 università valutate nel ranking.

Molto importante il risultato per International students diversity: si piazza al terzo posto nel panorama italiano sia per numero di studenti internazionali, sia per numero di paesi da cui gli studenti internazionali provengono, con un avanzamento di 129 posizioni rispetto all’anno scorso. E miglioramenti nel posizionamento in quasi tutti gli indicatori: pubblicazioni scientifiche (+ 12 posizioni), l’ingresso di studenti Erasmus+ (+6), la reputazione da parte del mondo del lavoro (+8).

“Crescere nei ranking - dichiara Nathan Levialdi Ghiron, rettore dell’università di Roma Tor Vergata - non è mai un fatto isolato, né automatico. E' il risultato di scelte coerenti nel tempo: investire sulla qualità della ricerca, aprire l’Ateneo a comunità studentesche sempre più diverse, costruire relazioni solide con il mondo del lavoro. Il posizionamento di Roma Tor Vergata nel QS Europe university rankings 2026 conferma i risultati importanti ottenuti dal nostro ateneo con il QS World 2026 lo scorso anno, dove ci siamo collocati per la prima volta nella top ten delle università italiane, e racconta un’università giovane che consolida una direzione, dimostrando che anche nel contesto europeo la competitività si costruisce sulla capacità di essere inclusivi, affidabili e riconoscibili”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
QS Europe university ranking Università italiana Roma Tor Vergata
Vedi anche
News to go
Maltempo in Sicilia, si contano i danni
Mercosur, Paganini (ICE Bruxelles): "Da farmaceutica ad automotive e IGP, tutte le opportunità per l'Italia" - Video
News to go
Migranti, nel 2025 almeno 1.314 sono morti nel Mediterraneo centrale
News to go
Giornata della Memoria, ecco perché si celebra il 27 gennaio
Milano, 28enne ucciso in operazione antidroga: il videoselfie della nostra inviata
Sabrina Impacciatore: "I set americani? Se non funzioni ti mandano a casa" - Video
News to go
Polizze catastrofali, i danni del ciclone Harry riaccendono il dibattito
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza