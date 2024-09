Startup, DigithON: al via la prima giornata della IX edizione

Sarà un'edizione ricca di novità quella targata 2024. A dare il via dal palco delle Vecchie Segherie di Bisceglie (BT) alla più grande maratona digitale italiana il presidente e il fondatore di DigithON, Letizia D'Amato e Francesco Boccia. “Su questo palco - ha detto D'Amato - sono passati tanti casi di successo. DigithON non è solo una bella vetrina, ma un'iniziativa concreta che vuole affiancare il percorso delle start up".

“Dieci anni fa - ha ricordato Boccia - partimmo da Trani con un dibattito su come la nostra società stava cambiando al tempo del digitale. In questi anni oltre 2000 start up attraverso la maratona hanno provato a mettersi in mostra, ad interloquire con gli investitori e con il mondo esterno. DigithOn è stata la casa per tutti coloro che volevano cambiare gli schemi. Qui non ci sono e non possono esserci dogmi. Si sperimentano sempre strade nuove e ai ragazzi dico: continuate, non mollate mai. DigithON è l'occasione per raccontare tutto quello che avete pensato e ideato”.

E non è mancato il ringraziamento ai partner. “Se siamo qui dopo 10 anni - ha detto - è grazie ai nostri partner, perché ci hanno creduto, alcuni sin dall'inizio, gli altri sono arrivati dopo. Grazie all'ecosistema, alle nostre Università. La Puglia ha migliorato anno dopo anno il proprio ecosistema e non deve smettere di farlo adattandolo ad un mondo che stava cambiando”.