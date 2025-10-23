circle x black
Cerca nel sito
 

Tor Vergata, presentazione corso laurea in Medicina veterinaria visione One health

sponsor

La compenetrazione della visione One health nell’intero percorso di studi rappresenta un’opportunità unica per gli studenti

Tor Vergata, presentazione corso laurea in Medicina veterinaria visione One health
23 ottobre 2025 | 11.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Lunedì 27 ottobre, ore 10 - 12.30, alla Camera dei Deputati sala del Refettorio a Palazzo San Macuto, sarà presentata la rete formativa istituita dalla facoltà di Medicina per il corso di laurea in Medicina veterinaria di Tor Vergata, con il coinvolgimento dei partner che la costituiscono, congiungendo le competenze di strutture private all’avanguardia dal punto di vista diagnostico e terapeutico e di enti pubblici quali le aziende sanitarie del territorio, l’Istituto zooprofilattico sperimentale, la Federazione italiana sport equestri, chiudendo così il cerchio di una formazione a 360° nel campo della tutela della salute animale e di quella pubblica.

Con i saluti istituzionali di Paolo Trancassini, questore della Camera dei Deputati; Nathan Levialdi Ghiron, rettore dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata; Orazio Schillaci, ministro della Salute; Francesco Lollobrigida (in attesa di conferma), ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; Stefano Marini, preside della facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

Contestualmente sarà esposta l’organizzazione del corso di studi unico nel Lazio che prevede l’utilizzo di metodi didattici innovativi e interattivi e delle tecnologie più avanzate per la diagnosi e la cura degli animali facendo propri i dettami dell’Eaeve (European association of establishments for veterinary education) soprattutto in merito alle attività pratico-applicative, tra cui il principio: never the first time on a live animal. La seconda parte prevede il coinvolgimento delle figure di vertice della veterinaria pubblica (Ministero della Salute, Istituto superiore di sanità e altri enti) in una tavola rotonda tematica dal titolo: One health tra sfide globali e locali. La compenetrazione della visione One health nell’intero percorso di studi rappresenta un’opportunità unica per gli studenti per prepararsi solidamente a un contesto lavorativo dove la salvaguardia del benessere e della salute degli animali è intimamente correlata alla salute dell’uomo e dell’ambiente.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Medicina veterinaria One health Tor Vergata Laurea in Medicina veterinaria Formazione a 360° Salute animale e pubblica
Vedi anche
Russia, Putin annuncia esercitazioni nucleari - Video
L'ultima cena di Pasolini, a 50 anni dalla morte il racconto del ristoratore - Video
Ilaria Cucchi torna al Pertini: "Qui 16 anni fa mio fratello Stefano moriva di giustizia" - Video
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di Jafar Panahi e Carolina Crescentini con ‘Mrs Playmen’: la videonews
﻿Sollima su Netflix con 'Il Mostro': "Violenza e femminicidi, un passato che risuona ancora oggi" - Video
Trump cancella l'incontro con Putin? "Non voglio perdere tempo" - Video
Mattarella a Marcinelle: "Simbolo della dignità del lavoro" - Video
Conte: "Interessato a progetto Onorato per alternativa a Meloni, sì a dialogo" - Video
Salis: "Attaccare? No, proporre politica diversa, a Genova ha funzionato" - Video
Nasce Progetto Civico Italia, Onorato: "Possiamo dare un contributo decisivo" - Video
Daniele Silvestri: "Ragazzi in piazza per Flotilla mi fanno ben sperare" - Video
Trump: "Non sono un re, mi faccio il mazzo per gli Usa" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza