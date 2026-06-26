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Turismo: piccoli borghi sempre più attrattivi, +326% di richieste in 3 anni secondo Airbnb

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26 giugno 2026 | 15.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Lontani dalle rotte del turismo di massa e spesso privi di strutture ricettive classiche, i piccoli borghi italiani stanno incontrando l'interesse di un numero crescente di viaggiatori grazie agli host di Airbnb. Le ricerche per i comuni sotto i 5mila abitanti sono infatti cresciute vertiginosamente, raggiungendo picchi fino al +326% tra il 2023 e il 2025. Un interesse che riguarda territori ricchi di storia, paesaggi e tradizioni e in cui, spesso, l'ospitalità diffusa degli host non è solo l'unica possibilità di soggiorno per i turisti ma rappresenta anche un'opportunità per le attività locali. Mara Pasqualicchio, host in Valpolicella, Monica Guasti a Santa Caterina dello Ionio e Carlo Columbano in Gallura, raccontano le loro esperienze di accoglienza.

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