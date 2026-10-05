Università: Candi (Roma Tor Vergata), 'futuri veterinari avvantaggiati da formazione pratica'

"Qui gli studenti faranno lezione a pochi metri dalle sale operatorie e dagli ambulatori e avranno a disposizione degli impianti che permetteranno di vedere in aula alcuni procedimenti clinici o chirurgici. Grazie a questo approccio gli studenti saranno sicuramente molto avvantaggiati". Così Eleonora Candi, professoressa di Biochimica e coordinatrice del corso di laurea in Medicina veterinaria all'università degli studi di Roma Tor Vergata, partecipando oggi a Roma alla giornata in cui gli studenti del corso di laurea da lei coordinato cominciano il loro percorso presso il policlinico veterinario Gregorio VII.