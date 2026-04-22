Università Tor Vergata porta a Tivoli corso in Turismo sostenibile e valorizzazione patrimonio culturale

La laurea triennale in Turismo sostenibile e valorizzazione del patrimonio culturale dell’Università di Roma Tor Vergata nasce a Tivoli, negli spazi del Museo della Città, a Palazzo Macera: un luogo restituito alla comunità, oggi centro attivo di produzione culturale. Qui studio e patrimonio si incontrano ogni giorno. Il Museo della Città è uno spazio attraversato da attività, mostre e confronto pubblico. In questo contesto la didattica entra nei processi, li osserva da vicino, li mette alla prova. Presso le Scuderie Estensi a Tivoli, è stato presentato oggi il nuovo percorso formativo. In apertura dell’evento, i saluti e le parole di grande apprezzamento da parte del ministro del Turismo, Ganmarco Mazzi, in videocollegamento.

Il progetto segna un passaggio chiaro condiviso da università e territorio: portare la formazione nei luoghi in cui il turismo accade, si trasforma, produce effetti. Tivoli, con il suo sistema di beni culturali e paesaggistici, diventa un laboratorio permanente, uno spazio in cui leggere le dinamiche del turismo contemporaneo e sperimentare forme di sviluppo sostenibile. In una città in cui patrimonio e paesaggio convivono con flussi turistici complessi, la formazione trova un banco di prova concreto. Il turismo non si osserva da lontano: si misura nei suoi effetti, nelle opportunità che apre e negli equilibri che richiede. Il nuovo percorso si inserisce nel corso di laurea in Scienze del Turismo, che da anni grazie alla lungimiranza dei docenti di Roma Tor Vergata integra competenze economiche, giuridiche e manageriali con strumenti operativi e capacità progettuali. L’obiettivo è formare professionisti capaci di intervenire nella filiera turistica con uno sguardo consapevole: non solo promuovere, ma interpretare, gestire, restituire valore ai territori.

Il percorso è erogato in modalità mista, con attività in presenza e insegnamenti fruibili anche a distanza. Per le studentesse e gli studenti significa entrare subito nei contesti reali. Per il territorio, avvicinare la formazione universitaria ai processi attraverso cui il patrimonio viene studiato, raccontato e reso generativo. All’interno del corso di laurea in Scienze del Turismo sono attivi a Roma Tor Vergata gli altri percorsi formativi: Turismo culturale e Gestione del turismo e dell’ospitalità, accanto al percorso internazionale in lingua inglese Innovation Tourism for Made in Italy, orientato al turismo digitale e capace di attrarre studenti da diversi contesti internazionali. L’attenzione dell’Ateneo verso il turismo ha radici solide. Negli anni Novanta l’Università di Roma Tor Vergata è stata tra i primi atenei in Italia a riconoscere il valore della formazione in questo ambito, contribuendo a definirne nel tempo il profilo scientifico e professionale.

“Il turismo è uno dei pochi ambiti in cui le decisioni si vedono subito sui territori”, dichiara Nathan Levialdi Ghiron, rettore dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. “Formare gli studenti a Tivoli significa coinvolgerli in questi processi decisionali interpretare i cambiamenti mentre avvengono e trasformarli in scelte consapevoli, capaci di incidere davvero sui contesti in cui si interviene. Significa anche imparare a leggere il territorio nella sua complessità, riconoscendo le solide interdipendenze tra patrimonio, comunità e sviluppo, e assumersi la responsabilità delle scelte che si compiono. È in questo rapporto diretto con i luoghi che la formazione si misura davvero, perché qui le competenze non restano astratte ma producono effetti tangibili, generano valore e contribuiscono a costruire modelli di sviluppo più equilibrati e sostenibili”, aggiunge.

“Circa un mese fa abbiamo celebrato qui a Tivoli il conferimento del titolo di Città; oggi siamo tornati per un altro straordinario evento: la presentazione del corso di studi universitari Turismo sostenibile e valorizzazione del patrimonio culturale. Queste iniziative ribadiscono l’importanza della giusta sinergia tra istituzioni, mondo della formazione", evidenzia Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio Regionale del Lazio. “Il corso di studi che si terrà presso il Museo della Città - prosegue - è una iniziativa di grande rilievo che punta a valorizzare ulteriormente le bellezze dei nostri territori. Ringrazio tutti coloro che hanno realizzato questo progetto, a partire dall’Università Tor Vergata e dal Comune. Tra l’altro, Tivoli ha due siti Unesco, Villa d’Este e Villa Adriana, ma anche tante altre ricchezze, come il santuario di Ercole Vincitore. Inoltre, insieme all’assessorato regionale al turismo stiamo portando avanti la campagna C’è tutto un Lazio intorno, per far conoscere, oltre al patrimonio infinito della Capitale, anche le tante bellezze degli altri Comuni, a livello storico, artistico, culturale, naturale; senza dimenticare i borghi, i paesaggi suggestivi, il turismo spirituale, con i cammini religiosi”.

“Per tali motivi, l’inaugurazione di questo corso di studi - continua - va proprio nella direzione che abbiamo intrapreso con 'C’è tutto un Lazio intorno'. Per questo, ci tenevo a portare i saluti dell’intero Consiglio regionale, per un corso che rappresenta una misura importante, sia in termini di formazione che rappresenta uno strumento fondamentale anche per affrontare al meglio le sfide future a partire dall’innovazione, e sia per la valorizzazione del territorio e delle nostre comunità. Anche perché, ogni territorio ha le proprie peculiarità, ha la propria storia e le sue tradizioni, che possono costituire un valore aggiunto, anche in chiave turistica”.

“Avere un corso di laurea dedicato al turismo sostenibile e alla valorizzazione del nostro patrimonio culturale, è un passaggio importante nel percorso di crescita del settore formativo di Tivoli. Siamo pronti ad accogliere i tanti ragazzi provenienti da altre località e siamo felici di poter concedere ai giovani tiburtini l'occasione di poter completare, nella propria Città, un percorso di studi universitario. Grazie a questo si rafforza un processo di crescita del nostro patrimonio culturale, apprezzato dai tanti visitatori che accogliamo quotidianamente e da tutti noi Cittadini che abbiamo la fortuna di apprezzare la bellezza che ci circonda. Un traguardo che volevamo e che abbiamo portato a termine. Ringrazio per la fattiva collaborazione l'Università di Tor Vergata, oltre che la Città Metropolitana di Roma Capitale, la Regione Lazio ed il Ministero del Turismo, che hanno partecipato alla presentazione presso le scuderie estensi", afferma Marco Innocenzi, sindaco della Città di Tivoli.

“Quando quattro anni fa, con il sindaco Gualtieri, abbiamo finanziato e realizzato il completamento della ristrutturazione del museo civico, lo abbiamo immaginato come uno spazio non solo conservativo ma un luogo di educazione, confronto e crescita", sottolinea Manuela Chioccia, delegata della Città Metropolitana di Roma Capitale.

“Aprire un percorso di formazione in questo contesto manda un messaggio preciso, Tivoli non è soltanto una città ricca di straordinari tesori ma deve diventare un laboratorio culturale vivo e accessibile. Preparare nuovi professionisti che sappiano trasformare la ricchezza culturale in sviluppo sostenibile. Alle istituzioni, al Magnifico rettore e ai futuri docenti va il riconoscimento per aver creduto in un progetto che guarda lontano investendo sulla formazione come leva fondamentale per lo sviluppo del territorio”, conclude.