Universitas Mercatorum: "Innovazione e sapere per società più equa e sostenibile"

Le parole del rettore dell'Universitas Mercatorum, l’università delle camere di commercio italiane del gruppo Multiversity, in occasione dell'inaugurazione dell'Anno Accademico 2025/2026

Universitas Mercatorum:
06 novembre 2025 | 19.00
Redazione Adnkronos
“L’innovazione e il sapere sono strumenti fondamentali per promuovere una società più equa, competitiva e sostenibile. Equa significa accessibile a tutti, superando le difficoltà di luogo, censo o condizioni personali; sostenibile perché un’università diffusa sui territori contribuisce a ridurre le disuguaglianze e a valorizzare le aree meno centrali del Paese”. Lo ha detto Giovanni Cannata, rettore dell'Universitas Mercatorum, l’università delle camere di commercio italiane del gruppo Multiversity, in occasione dell'inaugurazione dell'Anno Accademico 2025/2026, all'Auditorium Parco della musica di Roma, che ha visto anche il conferimento della laurea honoris causa alla stilista Alberta Ferretti, cavaliere del lavoro e imprenditrice della moda italiana.

Nel corso della cerimonia, che ha visto anche il conferimento della laurea honoris causa ad Alberta Ferretti, Cannata ha sottolineato il valore simbolico del riconoscimento: “Con questa laurea abbiamo voluto dare un segnale alle nuove generazioni: con impegno, competenza e preparazione si può costruire il proprio futuro e contribuire all’identità italiana, fatta di talento, eleganza e responsabilità”.

Tag
innovazione sapere società equa e sostenibile
