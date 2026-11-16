'Viviamo le città-la giornata delle chiavi', Confcommercio Lazio Sud contro desertificazione commerciale

La desertificazione commerciale non è soltanto una questione economica, né un problema che riguarda esclusivamente il futuro delle imprese. È una trasformazione che incide profondamente sulla qualità della vita, sulla sicurezza, sulla socialità e sull'identità dei territori. Quando una serranda si abbassa definitivamente, infatti, non scompare soltanto un'attività economica: viene meno un presidio di prossimità, un luogo di relazione, un servizio per i cittadini e un tassello della vita quotidiana della comunità. E' da questa consapevolezza che nasce la mobilitazione nazionale promossa da Confcommercio dal titolo 'Viviamo le città-la giornata delle chiavi: riapriamo le porte al commercio'. Un’iniziativa alla quale ha aderito sin da subito Confcommercio Lazio Sud, condividendone obiettivi, visione e prospettiva di intervento.

La mobilitazione invita le associazioni territoriali di Confcommercio a incontrare i sindaci e gli amministratori locali per portare all'attenzione delle istituzioni il fenomeno della desertificazione commerciale e presentare proposte concrete a sostegno delle imprese di prossimità e della rigenerazione urbana. La dimensione del fenomeno emerge con chiarezza dai dati dell'Ufficio Studi Confcommercio relativi al periodo 2012-2025. A Frosinone i punti vendita del commercio al dettaglio sono passati da 579 a 481, con una diminuzione di 98 attività. A Latina, nello stesso arco temporale, si è passati da 1.224 a 1.074 esercizi, con una contrazione di 150 attività. Numeri che restituiscono la portata di una trasformazione che interessa entrambe le province e che si inserisce in un quadro nazionale ancora più preoccupante: tra il 2012 e il 2025 in Italia sono scomparsi 156mila punti vendita del commercio al dettaglio e ambulante, oltre un quarto del totale.

Una tendenza che attraversa i centri storici, ma investe sempre più anche i quartieri e le periferie. La chiusura di negozi, pubblici esercizi e attività di servizio produce conseguenze che vanno ben oltre la perdita di occupazione e di ricchezza. Riduce i servizi disponibili per i residenti, indebolisce le relazioni sociali, impoverisce gli spazi urbani e può contribuire ad alimentare condizioni di degrado e insicurezza. La questione, dunque, non può essere affrontata esclusivamente attraverso politiche di sostegno alle singole imprese. Occorre una visione più ampia, capace di integrare le politiche commerciali con quelle urbanistiche, economiche e sociali. Rigenerare una città significa anche restituire funzioni ai suoi spazi, mantenere vivi i centri storici, sostenere le attività esistenti e creare le condizioni affinché nuovi imprenditori possano investire e aprire.

E' proprio in questa direzione che si inserisce il lavoro già avviato da Confcommercio Lazio Sud sui territori delle province di Frosinone e Latina. Nell'ambito del percorso di contrasto alla desertificazione commerciale, l'associazione ha incontrato il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, e la sindaca di Latina, Matilde Celentano, portando il tema della tenuta delle economie di prossimità al centro del confronto istituzionale. Un'attività che punta a coinvolgere amministrazioni comunali, imprese e sistema associativo nella costruzione di strategie condivise.

A margine del confronto, il presidente di Confcommercio Lazio Sud, Giovanni Acampora, ha dichiarato: "La desertificazione commerciale è una questione che riguarda il modello di città che vogliamo consegnare alle prossime generazioni. Non possiamo limitarci a registrare la chiusura delle attività e considerarla una conseguenza inevitabile dei cambiamenti economici. Dobbiamo avere la capacità di intervenire, costruire alleanze e introdurre politiche che restituiscano prospettive alle imprese e vitalità ai nostri centri urbani. Le attività di prossimità non sono semplicemente luoghi in cui si acquista o si vende: sono parte integrante dell'identità dei territori, generano occupazione, garantiscono servizi e contribuiscono alla sicurezza e alla coesione delle comunità. Difenderle significa difendere un modello di sviluppo nel quale la crescita economica cammina insieme alla qualità della vita. Per questo riteniamo fondamentale rafforzare il dialogo con le amministrazioni comunali e costruire una responsabilità condivisa. Nessun soggetto, da solo, può affrontare una trasformazione di questa portata. Servono visione, programmazione e capacità di tradurre le idee in interventi concreti. Confcommercio Lazio Sud intende fare la propria parte, mettendo a disposizione competenze, conoscenza del tessuto imprenditoriale e capacità di rappresentanza. Le nostre città devono tornare a essere luoghi in cui sia possibile investire, fare impresa, vivere e costruire relazioni".

Il direttore generale di Confcommercio Lazio sud, Salvatore Di Cecca, entrando nel dettaglio delle azioni, ha evidenziato: "Il contrasto alla desertificazione commerciale richiede strumenti concreti, capacità di programmazione e soprattutto una forte sinergia tra istituzioni e sistema imprenditoriale. In questa direzione guardiamo con particolare interesse all'avviso della Regione Lazio dedicato alle Reti d'Impresa, che riteniamo possa rappresentare un'opportunità importante per mettere in relazione Comuni, attività economiche e territori, sviluppando progettualità condivise per la valorizzazione dei centri urbani e delle economie di prossimità. Come Confcommercio Lazio Sud abbiamo lavorato nelle province di Frosinone e Latina coinvolgendo 24 Comuni ed oltre 1000 imprese, nella convinzione che le Reti d'Impresa possano diventare uno strumento operativo per aggregare risorse, costruire nuove opportunità e rendere più attrattivi i nostri territori. Non si tratta soltanto di sostenere le attività esistenti, ma di creare condizioni favorevoli per nuove aperture, migliorare i servizi e rafforzare l'identità commerciale delle nostre città. E' un percorso che intendiamo portare avanti, valorizzando ogni opportunità disponibile e traducendo la collaborazione in progetti capaci di produrre risultati".

Il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, ha dichiarato: "Le attività commerciali sono una componente essenziale della vita di Frosinone: generano lavoro, offrono servizi, favoriscono le relazioni e contribuiscono a rendere le nostre strade più frequentate e sicure. Per questo contrastare la desertificazione commerciale significa prendersi cura dell’intera città. I dati richiamati da Confcommercio evidenziano che Frosinone, pur risentendo di una trasformazione che interessa tutto il Paese, registra una riduzione dei negozi più contenuta rispetto a molte altre città italiane. E' un segnale di tenuta del nostro tessuto economico, grazie innanzitutto alla capacità e alla determinazione degli imprenditori, che ci incoraggia a proseguire nel percorso intrapreso. La nostra amministrazione sta traducendo in interventi concreti una visione che unisce rigenerazione urbana, mobilità, cultura e commercio. La riqualificazione di piazza Turriziani e la riapertura del Teatro Vittoria hanno restituito al centro storico spazi e occasioni di incontro. La trasformazione di piazza Kambo e dell’area della stazione, insieme agli interventi su De Matthaeis, accompagna il rinnovamento di luoghi strategici della città. L’avvio del BRT e il potenziamento del trasporto pubblico vanno nella direzione di collegare meglio i quartieri e rendere più accessibili servizi e attività economiche. Accogliamo quindi con convinzione l’iniziativa di Confcommercio Lazio Sud e la proposta di costruire un percorso condiviso. Il nostro impegno è consolidare le attività presenti e rendere Frosinone sempre più attrattiva per chi vuole investire e aprirne di nuove. Perché ogni saracinesca che si alza rappresenta lavoro, fiducia e un’opportunità per tutta la comunità".

Il sindaco di Latina, Matilde Celentano, ha ricordato: "La desertificazione commerciale è un fenomeno strutturale che non intendiamo sottovalutare, ma i dati restituiscono per Latina un quadro di tenuta. Nell’analisi di Confcommercio il nostro capoluogo risulta essere tra le realtà italiane che hanno registrato la contrazione più contenuta, con una flessione sensibilmente inferiore alla media nazionale. Non è un caso, ma il frutto di scelte precise. Abbiamo istituzionalizzato l’isola pedonale, superando la fase sperimentale e siamo al lavoro per potenziarla. Abbiamo completato un restyling del centro storico con nuovi arredi e videosorveglianza. Cooperiamo con enti e associazioni per creare eventi in grado di animare e popolare il centro, non solo nei fine settimana. Tra pochi giorni partiranno tutte le iniziative dedicate al Natale 2026, al centro e nei borghi, con cui contiamo di ripetere il successo dell’anno scorso. Abbiamo candidato al bando regionale sulle Reti d’Impresa due programmi che uniscono 106 attività di vicinato in centro e nei quartieri, contribuendo al progetto con un cofinanziamento comunale. Vogliamo sostenere le imprese, favorendo le nuove aperture e accompagnando le attività già operative. E' un obiettivo per il quale saranno fondamentali il dialogo e la cooperazione con Confcommercio Lazio Sud: dobbiamo fare sistema, individuando insieme iniziative concrete per le attività produttive".

La mobilitazione avviata simbolicamente il 16 novembre si inserisce nel percorso di Cities-Città e terziario: innovazione, economia, socialità, il progetto attraverso il quale Confcommercio ha sviluppato una strategia di collaborazione e sperimentazione per mettere in relazione il sistema delle imprese del terziario con le trasformazioni urbane. Cities nasce dalla necessità di superare una visione settoriale del commercio e riconoscere il ruolo delle attività di prossimità come vera e propria infrastruttura economica e sociale delle città. L'obiettivo è contribuire alla costruzione di centri urbani più vivibili, attrattivi e inclusivi, nei quali imprese, istituzioni e cittadini partecipino attivamente alla cura degli spazi e alla definizione delle politiche di sviluppo. Il principio ispiratore è quello della città come bene comune: un luogo la cui vitalità non può essere affidata esclusivamente alle amministrazioni pubbliche o alle singole categorie economiche, ma richiede un'alleanza tra tutti i soggetti che ne condividono gli spazi, le opportunità e le responsabilità. In questa prospettiva, Confcommercio si propone non soltanto come rappresentanza delle imprese, ma come interlocutore attivo nelle scelte che riguardano il futuro delle città.

La mobilitazione nazionale vuole tradurre questa visione in un percorso operativo attraverso un Piano d'Azione Territoriale, uno strumento pensato per essere costruito insieme alle amministrazioni comunali e adattato alle caratteristiche e alle esigenze di ciascuna città.

Cinque le aree strategiche individuate. La prima riguarda la conoscenza e la programmazione basata sui dati, attraverso la costituzione di un Data Lab comunale che permetta di monitorare il tessuto commerciale, i flussi pedonali e l'evoluzione delle attività, così da orientare le scelte amministrative sulla base di informazioni concrete. La seconda è dedicata alle dinamiche immobiliari e alla gestione degli spazi sfitti. Tra le proposte figurano il censimento e la riattivazione dei locali vuoti attraverso una figura dedicata, il cosiddetto manager degli sfitti, strumenti di sostegno economico per favorire nuove aperture, incentivi per i proprietari che applicano canoni sostenibili e formule di utilizzo temporaneo degli spazi commerciali. La terza area riguarda lo spazio pubblico e l'ambiente urbano, con interventi per mantenere attrattive le strade commerciali, valorizzare le vetrine, animare piazze e quartieri, rigenerare i mercati rionali e migliorare la qualità degli spazi condivisi. La quarta punta sulla vitalità economica e sulla vivibilità urbana, attraverso la tutela delle aree a vocazione commerciale, la valorizzazione delle botteghe storiche, la regolamentazione delle destinazioni d'uso e una maggiore accessibilità delle aree commerciali, anche attraverso soluzioni di mobilità alternative. La quinta area guarda alla logistica urbana e all'innovazione, promuovendo piattaforme digitali intelligenti, micro-hub logistici di quartiere e soluzioni sostenibili per la distribuzione delle merci.

Il percorso proposto da Confcommercio prevede inoltre una collaborazione strutturata tra Comune e associazione territoriale: dalla sottoscrizione di un protocollo d'intesa alla costruzione di una base di conoscenza condivisa, dalla mappatura delle polarità commerciali alla definizione del Piano d'Azione Territoriale, fino al suo inserimento nel Documento Unico di Programmazione e alla verifica periodica dei risultati. Un modello che punta a trasformare le proposte in impegni amministrativi, con obiettivi, tempi e risorse individuati.