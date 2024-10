Zoli: “Sarebbe bello utilizzare il drone anche solo per il trasporto di prodotti biologici come il plasma, senza arrivare subito al trasporto degli organi che dal punto di vista dell'immaginario collettivo colpisce molto” queste le parole di Alberto Zoli, Medical Care manager MiCo 2026 durante il Workshop "U-Space: The Enabler of UAS Operations" a Roma.