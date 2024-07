Le 10 domande che tutti si fanno prima di acquistare un box doccia: Exagon risponde

In collaborazione con: esagonosrl

Il bagno non è soltanto la stanza della casa in cui ci si prende cura della propria igiene personale, ma è anche uno spazio adibito al relax. Con il passare degli anni, infatti, i bagni non sono più una semplice stanza di servizio, ma diventano dei luoghi intimi, personali e piacevoli in cui trascorrere il tempo necessario a compiere azioni per la cura e il benessere della persona.

Pertanto, arredare il bagno diventa una scelta importante, funzionale e confortevole al pari degli altri locali dell’appartamento. Ogni elemento viene scelto con cura e deve avere un utilizzo efficiente e duraturo, versatile e comodo.

In bagno si desidera trascorrere dei momenti di tranquillità e a contribuire a questo stato mentale ci pensano anche i sanitari e tutti gli accessori del bagno.

Ma la zona che, più di altre, rispecchia questo sentimento è quella dedicata alla doccia. Oggi si trovano in commercio cabine doccia moderne, pareti doccia di design e box doccia, perché rappresentano un elemento fondamentale e funzionale del bagno. E che, non per ultimo, si abbina armonicamente all’intero ambiente.

In funzione di ciò, tutte le componenti e gli accessori per doccia devono essere selezionati con attenzione e rispondere alle esigenze di chi la vive. Ma cosa bisogna sapere prima di acquistare un box doccia? Quali sono le domande che si pongono di più i clienti?

L’esperienza di Exagonshop , tra stile e innovazione

A rispondere è Exagonshop , un gruppo di designer e architetti professionisti che da quasi cinquant’anni sono specializzati nella vendita di arredo bagno, arredo giardino, pavimenti, rivestimenti, box doccia e sanitari proposti dai migliori brand. Nel loro catalogo consultabile su https://www.exagonshop.it/box-doccia-pareti-doccia sono disponibili oltre 40.000 articoli utili per arredare il bagno o la cucina dei propri sogni con gusto e comfort. Tutti prodotti di qualità, innovativi e di ultima generazione nel settore delle ceramiche, dell’arredo bagno, della rubinetteria e del parquet.

1. Quanto costa installare un box doccia?

La questione economica è, ovviamente, una componente importante della scelta del box doccia. Ma non è possibile dare una risposta esatta perché il costo dell’installazione box doccia dipende dalle tariffe applicate dall’idraulico che eseguirà il lavoro.

2. Quanti anni dura un box doccia?

Anche in questo caso, la risposta sulla durata del box doccia dipende da vari fattori, fra cui la corretta installazione e la regolare manutenzione. Ad ogni modo, i migliori brand che realizzano box doccia li sottopongono a test tra i 20.000 e i 50.000 cicli di apertura e chiusura, in base ai quali è possibile affermare che questi prodotti possono arrivare a circa 30 anni di vita.

3. Che differenza c’è tra box doccia e cabina doccia?

Il box doccia è uno spazio racchiuso in una struttura in plastica o metallo con pareti in vetro o plexiglass e aperto nella parte superiore. La cabina doccia è un piccolo vano posto all’interno del bagno che, oltre alla doccia, può contenere altri accessori per il relax.

4. Quanto costa togliere la vasca e mettere un box doccia?

Trasformare la vasca in doccia mediamente costa intorno ai 400€ per modelli base (piatto e tendina) e fino ai 3.000€ per box doccia accessoriati (sauna, idromassaggio e cromoterapia).

5. Qual è il miglior materiale per il piatto doccia?

Il piatto doccia è fondamentale per la resa finale del box doccia. Quelli realizzati in ceramica o in vetroresina risultano essere i migliori in commercio nel rapporto qualità-prezzo.

6. Quali sono i box doccia più resistenti e più facili da pulire?

Fra i vari materiali di alta qualità e duraturi nel tempo con cui vengono realizzati i box doccia, quelli più resistenti sono i materiali cromati e i verniciati, l’alluminio anodizzato (un processo chimico che trasforma l’alluminio e rende il box doccia più forte e resistente), il PVC e l’acciaio inox.

Per quanto riguarda la pulizia, i box doccia in cristallo sono molto facili da pulire perché questo materiale non è poroso e non favorisce lo sviluppo di muffe e funghi.

7. Quanto deve essere spesso il vetro del box doccia?

Per i box doccia scorrevoli lo spessore del vetro deve essere tra i 6 e gli 8 mm, mentre nei box doccia fissi il vetro deve avere uno spessore di 8-10 mm.

8. Cosa mettere al posto del vetro nella doccia?

In alternativa al vetro (trasparente, opaco, fumé, stampato C, serigrafato, temperato), i pannelli del box doccia possono essere in cristallo, in PVC (anche colorato) o in acrilico. In questi casi, le lastre hanno uno spessore anche inferiore.

9. Come si prende la misura per il box doccia?

I box doccia hanno varie forme e misure. I più acquistati sono quadrati (basta misurare un lato), rettangolari (si misura base e altezza) e semicircolari (si misurano i lati a muro, dal muro al bordo esterno del piatto doccia, e la distanza dall’angolo a muro al vertice del piatto doccia).

10. Come funziona il bonus doccia?

Il bonus cambio doccia 2024 permette di detrarre il 50% delle spese sostenute per i lavori di manutenzione del bagno. Si potrà ottenere la detrazione per sostituire la doccia (o altri sanitari) solo se si eseguono altri lavori di rinnovamento.