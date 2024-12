Legge annuale per il mercato e la concorrenza, prosegue l’esame alla Camera

In settimana è proseguito l’iter della Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, dapprima con l’avvio dell’esame in prima lettura in aula della Camera e successivamente con l’analisi delle proposte emendative. Nel corso della prima seduta, la relatrice ha illustrato in particolare gli articoli del provvedimento legati al riordino delle concessioni autostradali che dovranno essere assegnate a seguito di gare pubbliche, salvo alcuni casi specifici che permettono l’affidamento diretto. Tra l’altro viene fissato in 15 anni il termine massimo di durata delle concessioni stesse, pur prevedendo alcune eccezioni e viene disciplinato l’aggiornamento delle tariffe autostradali sulla base di criteri specifici, quali indice inflattivo, distanza percorsa, flussi di traffico. Infine, viene prevista l’adozione del Piano Nazionale degli investimenti autostradali con lo scopo di individuare lavori e opere di manutenzione straordinaria. In materia di competenza della Commissione Ambiente, il provvedimento indica che sarà sempre possibile costituire sistemi autonomi per il ciclo e il recupero dei rifiuti di imballaggi che siano relativi a più filiere, al fine di costituire sistemi autonomi multi-filiera per la gestione degli imballaggi quando diventano rifiuti e prevedere la riduzione della tariffa sui rifiuti per le utenze non domestiche, che decidono di conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico. Nella seduta successiva, l’Aula ha proseguito l’esame degli articoli di legge e le proposte di emendamento presentate con approvazione di alcune di esse (elenco nel link qui sotto) e la Commissione Bilancio, per quanto di sua competenza, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, ha espresso parere favorevole con alcune riserve sugli art.30 e 31. Successivamente, la stessa Commissione ha esaminato gli emendamenti relativi agli articoli dall’1 al 20, approvando quanto in essi contenuto, come da proposta di parere favorevole del relatore. Nella seduta di giovedì 28 ha avuto luogo l’esame dei soli odg presentati al provvedimento, 26 dei quali sono stati accolti, 21 respinti e 2 ritirati.

Link agli emendamenti approvati: https://shorturl.at/yuvbz