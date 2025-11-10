Legge di Bilancio, oltre 80 audizioni in Commissioni Bilancio congiunte

L’iter parlamentare della Legge di Bilancio 2026 è proseguito tutta la settimana con una serie di audizioni presso le Commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato. Il ciclo di audizioni si è concluso con quella al Ministro dell’Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, con la nomina dei 4 relatori e stabilendo per venerdì 14 novembre il termine per la presentazione degli emendamenti. Nel corso della sua audizione, il Ministro ha difeso la politica alla base della Manovra che ha definito come “attenta a garantire la sostenibilità del debito e coerente con le nuove regole europee di governance economica”. Sul tema della riduzione dell’Irpef, ha dichiarato che l’intervento tutela i contribuenti con redditi medi e dà risposte alle esigenze profonde del Paese. Giorgetti, inoltre, ha ricordato che nel testo sono presenti diversi interventi di natura fiscale in favore delle famiglie, a supporto della genitorialità, della sanità e delle imprese.

