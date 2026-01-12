circle x black
Legge di delegazione europea e partecipazione all’UE, avviato l’esame congiunto

12 gennaio 2026 | 15.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Commissione Politiche UE del Senato ha proseguito l’esame in sede referente del Disegno di legge di delegazione europea, già approvato in I lettura dalla Camera il 3 dicembre scorso, convenendo di congiungere l’esame con altri due provvedimenti in materia di partecipazione dell’Italia all’Unione europea: il primo prevede la relazione programmatica per l’anno 2025, il secondo la relazione consultiva per il 2024. Nel corso della seduta del 7 gennaio, il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, Tommaso Foti, ha espresso soddisfazione per l’approvazione in I lettura alla Camera, ricordando che il provvedimento rappresenta un passaggio centrale per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale a 12 regolamenti europei e per l’attuazione di 24 direttive. Successivamente, il Relatore, Terzi di Sant’Agata (FDI) ha svolto una relazione illustrativa del Ddl ricordando i contenuti principali e che l’esame in Assemblea è previsto tra il 17 e il 19 febbraio. Giovedì 8 gennaio è stato avviato l’esame in sede consultiva in Commissione Giustizia con illustrazione del provvedimento e dei documenti congiunti da parte del Presidente Sisler (FDI) sottolineando i punti salienti dei 18 articoli che lo compongono.

La scheda del Ddl di delegazione europea

