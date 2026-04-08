Nell'arco di dieci minuti l'Idf ha colpito contemporaneamente oltre 100 obiettivi di Hezbollah in Libano: centinaia di morti e feriti﻿

Esplosioni improvvise, colonne di fumo e panico tra la popolazione: Beirut oggi di nuovo sotto attacco. Nelle ultime ore, Israele ha lanciato una serie di raid aerei sulla capitale libanese e in altre parti del Paese, colpendo anche aree densamente abitate senza preavviso. Secondo le prime informazioni, nell'arco di dieci minuti l'Idf ha colpito contemporaneamente oltre 100 obiettivi di Hezbollah a Beirut, nella periferia meridionale di Dahiyeh e in alcune zone del Libano meridionale. "Si tratta del più grande attacco dall'inizio dell'Operazione Leone Ruggente", si legge in uncomunicato dell'esercito.

L'attacco, che includeva tra i suoi obiettivi anche il quartier generale di Hezbollah, era stato pianificato "meticolosamente nel corso di settimane", ha dichiarato l'Idf, aggiungendo che la maggior parte degli colpiti si trovava "nel cuore delle aree abitate", precisando tuttavia che "sono state adottate misure per mitigare i danni".

Il bilancio è ancora provvisorio ma si parla già di decine di morti e centinaia di feriti