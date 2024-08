Fluoro e acqua potabile, la scienza suona il campanello d’allarme

Oltre il limite raccomandato di 0,7 millimetri per litro, la presenza di fluoro nell’acqua potabile può avere degli effetti negativi sulle capacità cognitive degli esseri umani. A suonare il campanello d’allarme sono gli esperti del Department of Health statunitense, in un report che il governo federale ha reso pubblico di recente. In particolare, a un aumento della quantità di fluoro nell’acqua corrisponderebbero più alte probabilità di ottenere bassi punteggi nei test del quoziente intellettivo.