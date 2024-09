Puzzle e cruciverba contro la demenza senile, la scoperta americana

I puzzle, i cruciverba e altre attività dello stesso tipo potrebbero svolgere un ruolo importante nella lotta alla demenza senile. È quanto sostiene un gruppo di ricerca statunitense in un articolo recentemente comparso sul “Journal of Cognitive Enhancement”. Il gruppo formato dagli individui più allenati ha fatto registrare delle performance migliori rispetto agli altri due, in cui prevalevano i soggetti che svolgevano un numero minore di attività stimolanti. Nel corso dello studio, gli esperti hanno coinvolto quasi seimila persone di età pari o superiore ai cinquant’anni.