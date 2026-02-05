Lo stato di salute dei partiti, gli ultimi sondaggi

Scende sotto il 48% la coalizione di centrodestra che sostiene il governo Meloni, mentre si rafforza l’alleanza di centrosinistra. È la tendenza evidenziata dalla Supermedia Youtrend, “anche se, come sempre – precisa la società di consulenza che opera la media ‘ragionata’ delle intenzioni di voto – non si può ancora dire se si tratta di oscillazioni statistiche o di vere e proprie tendenze”. Guardando all’interno dei due schieramenti, nel centrodestra scendono tre forze principali: FdI 29,9 (-0,3), Forza Italia 8,6 (-0,3) e Lega 8,1 (-0,3). Leggera crescita per Noi Moderati 1,2 (+0,1). Nel potenziale campo lardo, scende il Pd, 22,2 (-0,2), e sale il M5S, 12,4 (+0,4). Positiva anche la tendenza di Verdi/Sinistra, 6,5 (+0,2), e +Europa, 1,9 (+0,4), mentre è in calo Italia Viva, 2,3 (-0,2). Ancora fuori dai due poli Azione, 2,9 (-0,3). Guardando a come erano composte le coalizioni nel 2022, questo è il quadro: Centrodestra 47,7 (-0,9); Centrosinistra 30,6 (+0,4); M5S 12,4 (+0,4); Terzo Polo 5,2 (-0,6). La Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione, che include sondaggi realizzati dal 15 al 28 gennaio, è stata effettuata il giorno 29 gennaio. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti EMG (data di pubblicazione: 22 gennaio), Eumetra (22 gennaio), Ixè (27 gennaio), Noto (28 gennaio), SWG (19 e 26 gennaio), Tecnè (16 e 23 gennaio), e Youtrend (21 gennaio).