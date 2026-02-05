circle x black
Cerca nel sito
 

Lo stato di salute dei partiti, gli ultimi sondaggi

05 febbraio 2026 | 11.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Scende sotto il 48% la coalizione di centrodestra che sostiene il governo Meloni, mentre si rafforza l’alleanza di centrosinistra. È la tendenza evidenziata dalla Supermedia Youtrend, “anche se, come sempre – precisa la società di consulenza che opera la media ‘ragionata’ delle intenzioni di voto – non si può ancora dire se si tratta di oscillazioni statistiche o di vere e proprie tendenze”. Guardando all’interno dei due schieramenti, nel centrodestra scendono tre forze principali: FdI 29,9 (-0,3), Forza Italia 8,6 (-0,3) e Lega 8,1 (-0,3). Leggera crescita per Noi Moderati 1,2 (+0,1). Nel potenziale campo lardo, scende il Pd, 22,2 (-0,2), e sale il M5S, 12,4 (+0,4). Positiva anche la tendenza di Verdi/Sinistra, 6,5 (+0,2), e +Europa, 1,9 (+0,4), mentre è in calo Italia Viva, 2,3 (-0,2). Ancora fuori dai due poli Azione, 2,9 (-0,3). Guardando a come erano composte le coalizioni nel 2022, questo è il quadro: Centrodestra 47,7 (-0,9); Centrosinistra 30,6 (+0,4); M5S 12,4 (+0,4); Terzo Polo 5,2 (-0,6). La Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione, che include sondaggi realizzati dal 15 al 28 gennaio, è stata effettuata il giorno 29 gennaio. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti EMG (data di pubblicazione: 22 gennaio), Eumetra (22 gennaio), Ixè (27 gennaio), Noto (28 gennaio), SWG (19 e 26 gennaio), Tecnè (16 e 23 gennaio), e Youtrend (21 gennaio).

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
coalizione di centrodestra centrosinistra sondaggi intenzioni di voto
Vedi anche
Milano Cortina, Mattarella arriva al Villaggio Olimpico - Video
News to go
Spagna, social vietati ai minori di 16 anni
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo
News to go
Case occupate, Salvini vuole nuova stretta
Scontri al corteo per Askatasuna, l'incontro di Meloni con gli agenti feriti: "Italia giusta è con voi" - Video
Diverse esplosioni in Iran, auto distrutte e palazzi sventrati: video
News to go
Festival del cinema di Pompei: per 2026 progetto per giovani talenti emergenti
News to go
Petrolio, il prezzo non scende più: dollaro debole compromette l'export
Onorato: "Al centrosinistra serve una nuova forza politica riformista e civica" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza