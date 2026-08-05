Lo stato di salute dei partiti, gli ultimi sondaggi

Gli ultimi sondaggi disponibili, pur presentando differenze contenute nelle stime attribuite ai singoli partiti, delineano un quadro complessivamente convergente sull’andamento degli equilibri politici nazionali. Le rilevazioni confermano infatti il sostanziale equilibrio tra le due principali aree politiche, il centrodestra e il cosiddetto campo largo di centrosinistra, mentre emergono alcuni trend ormai consolidati, tra cui la tenuta di Fratelli d’Italia e del Partito Democratico come principali forze dei rispettivi schieramenti e la progressiva crescita di Futuro Nazionale, il movimento guidato dal generale Roberto Vannacci.Secondo l’ultimo sondaggio realizzato da Swg, Fratelli d’Italia si conferma primo partito con il 27% delle intenzioni di voto, registrando un lieve incremento rispetto alla rilevazione precedente. Il Partito Democratico si colloca al secondo posto con il 20,9%, mantenendo un ruolo centrale nell’area di opposizione nonostante una leggera flessione. Anche il Movimento 5 Stelle evidenzia una contenuta contrazione, attestandosi al 12,9%, ma conserva con ampio margine la posizione di terza forza politica del Paese. All’interno della maggioranza di governo, il quadro appare relativamente stabile. Forza Italia si colloca al 7,6%, mentre la Lega mostra un lieve recupero, raggiungendo il 5,7%. L’elemento più significativo delle ultime settimane continua tuttavia a essere rappresentato dalla crescita di Futuro Nazionale, che secondo Swg raggiunge il 6,9%, consolidando una dinamica positiva iniziata nei mesi successivi alla sua costituzione. La formazione supera in questa rilevazione Alleanza Verdi e Sinistra, che si attesta al 6,5%, confermando comunque la propria presenza nell’area progressista. Indicazioni analoghe emergono dal Barometro Politico elaborato dall’Istituto Demopolis alla fine di luglio. Anche in questo caso Fratelli d’Italia risulta il partito più votato, con una stima del 28%, mantenendo un vantaggio di circa sei punti percentuali sul Partito Democratico, indicato al 22%. Il Movimento 5 Stelle si conferma terza forza politica con il 13%, in una fase caratterizzata anche dal dibattito interno legato alle recenti prese di posizione del cofondatore Beppe Grillo e alla ridefinizione dell’identità politica del movimento guidato da Giuseppe Conte. Nella stessa rilevazione, Forza Italia viene accreditata del 7,8%, confermandosi seconda forza della coalizione di centrodestra. Particolarmente rilevante è anche il dato attribuito a Futuro Nazionale, che raggiunge il 7% e consolida il proprio posizionamento nel panorama politico nazionale a pochi mesi dalla nascita. Seguono Alleanza Verdi e Sinistra con il 6,4% e la Lega con il 6,2%, mentre le forze centriste restano al di sotto della soglia del 3%, con Azione stimata al 2,8% e Italia Viva al 2,3%.

Nel complesso, le diverse rilevazioni confermano una sostanziale stabilità degli equilibri tra i principali schieramenti. Il centrodestra continua a beneficiare del ruolo dominante di Fratelli d’Italia, che mantiene un consenso significativamente superiore a quello degli altri partiti della coalizione, mentre il centrosinistra può contare sulla solidità del Partito Democratico e sul contributo delle altre forze dell’area progressista. Parallelamente, il Movimento 5 Stelle conserva una posizione autonoma e continua a rappresentare un attore fondamentale in vista di possibili future dinamiche coalizionali. Un elemento osservato con particolare attenzione dagli analisti riguarda la crescita di Futuro Nazionale. Pur trattandosi di una forza politica di recente costituzione, il partito guidato da Roberto Vannacci sembra aver intercettato una quota crescente di consenso, attestandosi secondo le principali rilevazioni attorno al 7%. Resta da verificare se tale andamento possa consolidarsi nel medio periodo o se risenta delle fisiologiche oscillazioni che spesso accompagnano la fase iniziale di nuove esperienze politiche. Le rilevazioni più recenti indicano inoltre un’affluenza potenziale in lieve aumento rispetto ai mesi precedenti. Il Barometro Politico Demopolis stima infatti una partecipazione al voto intorno al 64%, dato che, qualora confermato, rappresenterebbe un segnale di moderato recupero dopo il progressivo calo registrato nelle ultime consultazioni elettorali. Anche questo aspetto viene considerato dagli osservatori come un fattore potenzialmente significativo per gli equilibri politici futuri.

Sebbene i sondaggi rappresentino una fotografia del momento e non una previsione dei risultati elettorali, il quadro che emerge evidenzia alcuni elementi consolidati: la leadership di Fratelli d’Italia nel sistema politico nazionale, la centralità del Partito Democratico nel campo delle opposizioni, la conferma del Movimento 5 Stelle come terza forza politica e la progressiva affermazione di Futuro Nazionale. In assenza di imminenti appuntamenti elettorali nazionali, l’evoluzione di questi trend continuerà a essere monitorata nelle prossime rilevazioni per valutare eventuali cambiamenti negli orientamenti dell’elettorato.