Lobby, primo ok della Camera al pdl sulla rappresentanza di interessi

La proposta di legge che disciplina le attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, presentata dall’On. Nazario Pagano (FI), ha ottenuto il via libera in I lettura dall’Aula della Camera con 122 voti favorevoli, nessuno contrario e 104 astenuti. Il testo approvato, che ora passa all’esame del Senato, ha le seguenti finalità: garantire la trasparenza dei processi decisionali; assicurare la conoscibilità delle attività dei soggetti che influenzano i processi decisionali; favorire l’ordinata partecipazione ai processi decisionali; consentire l’acquisizione da parte dei decisori pubblici di un’ampia base informativa sulla quale fondare scelte consapevoli ai fini di una migliore valutazione dell’impatto sociale, economico e amministrativo della decisione pubblica. Il provvedimento prevede, tra l’altro, l’istituzione presso il CNEL del Registro per la trasparenza dell’attività di rappresentanza di interessi con i dati identificativi del rappresentante di interessi e del portatore di interessi. Sempre presso il CNEL viene inoltre istituito un Comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici. Infine, vengono stabilite sanzioni di diverso grado in caso di violazioni del codice deontologico.

