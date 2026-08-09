Luca Crecchi è un giornalista professionista specializzato in finanza. Ha realizzato inchieste, interviste e servizi pubblicati sulle prime pagine dei maggiori quotidiani. La sua carriera inizia a Genova e prosegue a Francoforte e a Roma, dove si è occupato di economia e finanza. Ha seguito come inviato grandi eventi internazionali, tra cui la Conferenza Ue di Lisbona per la nascita dell’Europa digitale e il G8 del 2001.