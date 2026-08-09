Luca Crecchi è un giornalista professionista specializzato in finanza. Ha realizzato inchieste, interviste e servizi pubblicati sulle prime pagine dei maggiori quotidiani. La sua carriera inizia a Genova e prosegue a Francoforte e a Roma, dove si è occupato di economia e finanza. Ha seguito come inviato grandi eventi internazionali, tra cui la Conferenza Ue di Lisbona per la nascita dell’Europa digitale e il G8 del 2001.
Chiamato dall’editore a rilanciare la redazione di Milano su finanza e multimedialità, ha guidato Dak, Digital Adnkronos e creato diversi format TV/web come Italia Economia, Milano Sanremo, TG Moda / TG Moda On The Road, Womi e il primo confronto elettorale virtuale.
Laureato con lode in Lettere, ama il sax, la vela e insegnare giornalismo. Ha svolto attività di docenza presso la Link Campus University of Malta, l’Ispi e al master in giornalismo dell’Università Cattolica.
Attualmente si occupa di blue economy e sostenibilità