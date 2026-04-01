Momenti di paura a Termoli, dove a causa del maltempo che ha investito il Molise un uomo è stato travolto dalla piena del Sinarca mentre si trovava a bordo della sua auto. Riuscito a mettersi in salvo aggrappandosi a un albero, l'uomo è rimastobloccato al centro della corrente in condizioni estremamente pericolose. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco dei comandi di Campobasso e Isernia, con squadre specializzate nel rischio acquatico e dotate di gommoni e attrezzature per scenari alluvionali. Le operazioni di ricerca e recupero, rese difficili dal buio e dalla forza dell’acqua, si sono protratte per diverse ore.