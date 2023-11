Migliori Siti per Comprare Follower LinkedIn

In collaborazione con 3dsecur

Come probabilmente saprete, LinkedIn è ormai un must nel mondo professionale. Che siate un'azienda, un libero professionista o una persona in cerca di lavoro, avere una pagina su questo network vi permette di espandere la vostra comunità. Tuttavia, per conquistare coloro che visitano il vostro profilo, dovete infondere loro fiducia. In genere, ciò implica avere un gran numero di follower, sia sul profilo personale che sulla pagina aziendale. Da qui l'importanza di aumentare i vostri. Vediamo dove comprare follower su LinkedIn senza perdite.

Siti Sicuri per comprare follower LinkedIn

Come abbiamo detto in precedenza, è possibile comprare iscritti a LinkedIn. Ma non si tratta di iscritti a LinkedIn qualsiasi! Infatti, una buona strategia di acquisto di contatti linkedin / linkedin followers richiede che siano reali e attivi... Ecco perché non dovreste comprare i vostri ovunque, ma pensare di farlo su siti affidabili, tra i quali ecco i 3 migliori.

1 Italiafollower.it

Italiafollower.it è un sito di punta e sicuramente il migliore per l'acquisto di fan di Linkedin. Sebbene inizialmente si sia concentrato sulla vendita di abbonati a Instagram, ha diversificato notevolmente i suoi servizi raggiungendo altre reti come tiktok, LinkedIn, ecc.

Il sito consente di ottenere abbonati di qualità e completamente naturali. Offre inoltre un servizio post-vendita che vi soddisferà. In altre parole, se volete potenziare la vostra pagina LinkedIn e non sapete come fare, potete rivolgervi a Italiafollower.it. I follower e i contatti LinkedIn che riceverete sono di alta qualità e attivi.

2 Rocket2fame.com

Quando si parla di siti per l'acquisto di fan su LinkedIn, Rocket2fame.com è solitamente in testa. Il motivo? Oltre a essere considerato uno dei migliori, ha il vantaggio di offrire follower di qualità.

comprare follower linkedin su Rocket2fame.com vi permette di ottenere follower in modo naturale e di qualità.

3 Sosvisualizzazioni

Infine, Sosvisualizzazioni è un altro ottimo sito per aumentare i vostri follower sulla rete professionale LinkedIn. Come i siti precedenti, vi garantisce follower di qualità, con profili e foto completi, fan attivi...

Per quanto riguarda i prezzi, le offerte di questo sito non sono costose e la consegna è rapida e naturale. Se avete una nuova pagina che stenta a decollare, ottenere fan tramite questo sito è uno dei modi migliori per lasciare il segno sulla piattaforma.

Come si acquistano i follower di LinkedIn?

L'acquisto di follower su LinkedIn è di solito un processo semplice e veloce. Per chi non l'ha mai fatto prima, non è diverso dall'acquisto di una scarpa online. Nella maggior parte dei casi, tutto ciò che dovete fare è :

Andare su un sito web che vende follower di LinkedIn.

Inserire l'indirizzo della vostra pagina LinkedIn.

Scegliere l'offerta più adatta a voi. Non dovete far altro che definire il vostro budget o il numero di fan che desiderate.

Continuate il processo di pagamento fino alla fine e aspettate con calma che i vostri fan arrivino gradualmente.

Conviene comprare follower LinkedIn a basso costo?

Come abbiamo detto in precedenza, l'acquisto di fan su LinkedIn è una strategia quasi inevitabile per farsi notare su questa rete. Tuttavia, non si deve usare questo come scusa per scegliere offerte "a basso costo". Quando si tratta di comprare fan, si dovrebbe sempre scegliere la qualità rispetto alla quantità.

In altre parole, i follower e i contatti a basso costo non solo rischiano di danneggiare ulteriormente la vostra pagina, ma sono anche facilmente riconoscibili come falsi. Ecco perché il nostro consiglio è di optare per la qualità, che richiede un investimento sostanzioso. In breve, è meglio avere 100 fan di qualità che 200 fan che non serviranno a nulla. Quando si tratta di comprare relazioni Linkedin, è sempre meglio investire un po' di più che finire per comprare contatti Linkedin di bassa qualità.

Quanto costa comprare follower su LinkedIn?

I prezzi dei follower di LinkedIn variano generalmente da un sito all'altro. Sui siti che abbiamo consigliato sopra, dipende dal numero di iscritti che si desidera. Nella maggior parte dei casi, ecco la tendenza che vi verrà offerta.

100 follower su LinkedIn: tra 7 e 15 euro

250 fan su LinkedIn: tra 12 e 30 euro

500 seguaci su LinkedIn: tra 39 e 54 euro

1.000 follower: tra 69 e 99 euro

2.000 follower: tra 149 e 199 euro

5.000 follower: tra 249 e 399 euro

10.000 fan su LinkedIn: tra 399 e 599 euro

Nota: le fasce di prezzo sopra indicate non sono universali. Si tratta della gamma offerta dai migliori siti per la vendita di follower LinkedIn online. Spesso è possibile trovare follower LinkedIn più economici, ma attenzione alla qualità degli iscritti!

I vantaggi dell'acquisto di follower LinkedIn

I vantaggi dell'acquisto di follower su LinkedIn sono molteplici, e ce n'è per tutti i gusti. Ecco i vantaggi più comuni:

- Non sono costosi rispetto ad altre strategie di marketing

L'acquisto di fan su LinkedIn è una strategia di marketing abbastanza conveniente sia a breve che a lungo termine. A differenza di altre, è meno costoso e facile da impostare.

- Offrono una grande visibilità

Come per la maggior parte dei social network, la politica di LinkedIn favorisce le Pagine più popolari. In altre parole, più follower avete, più è probabile che appariate in una ricerca.

- Conferiscono credibilità

Per le persone che visitano il vostro profilo o la vostra pagina, vedere diverse altre persone iscritte crea un rapporto di fiducia che vi rende credibili.

È meglio comprare contatti Linkedin o abbonati?

Dipende dalla vostra strategia, per alcuni gli iscritti possono essere sufficienti, ma se attualmente avete meno di 500 contatti, l'acquisto di contatti linkedin può essere un'ottima opzione per avere almeno 500 o 1000 contatti linkedin e guadagnare molta credibilità con i vostri contatti e colleghi.

Conviene comprare contatti linkedin piuttosto che abbonati?

Bisogna tenere presente che l'acquisto di iscritti a linkedin non è costoso rispetto all'acquisto di relazioni linkedin, che non è offerto da tutti i siti e spesso è molto più costoso. In effetti, l'acquisto di relazioni linkedin piuttosto che di iscritti è spesso da 2 a 3 volte più costoso, quindi dipende dalla vostra strategia. comprare relazioni Linkedin per avere un minimo di 500 sembra essere la cosa migliore da fare nella maggior parte dei casi.