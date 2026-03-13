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Nasce Ribalta Media, nuovo progetto digitale. Francesco Giubilei direttore editoriale

Nasce Ribalta Media, nuovo progetto digitale. Francesco Giubilei direttore editoriale
13 marzo 2026 | 17.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Debutta Ribalta Media, nuovo progetto editoriale digitale dedicato all’informazione e al dibattito pubblico. L’iniziativa punta a rivolgersi in particolare alle giovani generazioni e a raccontare temi di attualità, politica, esteri ed economia attraverso un linguaggio pensato per i social e i nuovi formati digitali.

In occasione della presentazione a Roma è stato annunciato anche il direttore editoriale: Francesco Giubilei, presidente del think tank Nazione Futura.

Secondo Giubilei l’obiettivo è costruire “un new media libero e indipendente che racconti la nostra società con uno sguardo controcorrente rivolto alle nuove generazioni”. Il progetto nasce attorno a un canale social che conta già circa 360mila follower e registra milioni di visualizzazioni al mese.

“La nostra ambizione”, ha spiegato, “è offrire un punto di vista diverso rispetto a un’informazione sui social spesso percepita come a senso unico o conformista”. Tra le iniziative previste nelle prossime settimane ci sono il lancio di video podcast e l’organizzazione di eventi pubblici e conferenze dedicate ai principali temi dell’attualità.

La presentazione si è svolta a Palazzo Wedekind nell’ambito dell’incontro “Referendum giustizia. Le ragioni del sì e del no”, occasione di confronto tra giornalisti e rappresentanti politici.

Al dibattito hanno partecipato il direttore di Libero Mario Sechi, il direttore di Domani Emiliano Fittipaldi, il capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Affari costituzionali del Senato Marco Lisei e il vicepresidente del Movimento 5 Stelle Stefano Patuanelli. L’incontro è stato moderato dalla giornalista di Sky TG24 Lavinia Spingardi.

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Ribalta Media progetto editoriale digitale informazione pubblica giovani generazioni
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