Meloni: “Autonomia del Trentino-Alto Adige modello di convivenza e unità”

In occasione dell’80 ° anniversario dell’accordo De Gasperi-Gruber, firmato il 5 settembre 1946 a Parigi, il Premier Meloni ha sottolineato il valore storico dell’autonomia della Regione Trentino-Alto Adige, definendola “un modello riconosciuto in Europa e un esempio di convivenza tra comunità linguistiche”. “Ottant’anni dopo la firma dell’intesa”, ha ricordato Meloni, “l’Italia ha trasformato quell’impegno in una tutela effettiva delle comunità italiana, tedesca e ladina”. Il Presidente del Consiglio, inoltre, ha ricordato l’impegno del Governo in ambito istituzionale richiamando la riforma dello Statuto speciale approvata quest’anno dal Parlamento. Una riforma, che secondo Meloni, ha rafforzato le competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano, garantendo maggiore chiarezza e stabilità istituzionale. “Autonomia e coesione non sono mai state e non devono mai essere in contraddizione”, ha aggiunto, richiamando anche il rapporto con il Governo austriaco, definendolo “un’amicizia sempre più solida fondata su una stretta collaborazione, evidenziata anche dal comune impegno per un’Europa più forte e vicina ai cittadini”. Il Premier infine ha salutato le tre comunità linguistiche sottolineando come “l’anniversario appartenga all’intero Trentino-Alto Adige e rappresenti la continuità di un percorso istituzionale”.

Il comunicato del Governo