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Meloni in Azerbaigian per rafforzare partnership su energia e sicurezza

11 maggio 2026 | 14.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dopo la partecipazione al vertice della CPE in Armenia, il Presidente del Consiglio si è recato in visita ufficiale in Azerbaigian dove ha incontrato il Presidente Aliyev. Al centro della visita il rafforzamento della cooperazione tra i due Paesi in diversi ambiti: “Con il Presidente Aliyev abbiamo deciso di fare un salto di qualità nei nostri rapporti trasformando la collaborazione in un coordinamento politico permanente per programmare congiuntamente le reciproche priorità, a partire dall’ambito energetico”, ha dichiarato Giorgia Meloni al termine dell’incontro istituzionale. Proprio sul tema delle forniture energetiche, il Premier ha detto: “Le forniture di gas e petrolio dall’Azerbaigian sono state fondamentali per l’Italia sin dall’inizio del conflitto in Ucraina. Oggi abbiamo discusso di come migliorare non solo i volumi ma anche la qualità di tali forniture. L’obiettivo è fare dell’Azerbaigian uno snodo cruciale tra Europa e Asia, con l’Italia nel ruolo di porta d’accesso al mercato europeo. Si tratta di un progetto che richiede investimenti, capacità e programmi a lungo termine”. Oltre al tema dell’energia, nei colloqui di Baku si è parlato di difesa e sicurezza: “Vogliamo approfondire la partnership valorizzando le eccellenze italiane in settori come l’aerospazio, la sicurezza marittima, le tecnologie avanzate, sulla base di una cooperazione tra sistemi industriali con trasferimento di competenze, sviluppo congiunto e integrazione industriale nel lungo periodo”, ha detto Meloni. I due leader hanno avuto un confronto anche sui principali dossier internazionali a partire dalla crisi in Medio Oriente, condividendo il comune impegno in favore della pace e della stabilità nella regione.

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energia sicurezza partnership Azerbaigian Italia conflitto
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