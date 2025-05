Mercato italiano degli apparecchi elettrici per la depilazione (laser e IPL) crescerà del 13.1% all’anno fino al 2030

in collaborazione con: Global Commerce Media

Epilazione definitiva sempre più popolare: cresce del 13,1% l’anno il mercato di dispositivi laser e IPL, trainato da innovazione, sicurezza e domanda di risultati duraturi.

In un Paese dove la cura dell’immagine è profondamente radicata nella cultura quotidiana, la tecnologia applicata all’estetica sta conoscendo un’accelerazione senza precedenti. Secondo un recente studio pubblicato da Global Market Insights, il mercato italiano degli apparecchi elettrici per la depilazione - in particolare quelli a tecnologia laser e a luce pulsata (IPL) - crescerà al ritmo medio del 13,1% annuo fino al 2030. Un trend sostenuto tanto dal settore professionale quanto da quello consumer, con un’adozione crescente sia nei centri estetici che tra gli utenti domestici.

Tecnologia sempre più accessibile e sicura

Negli ultimi anni, sempre più italiani si sono avvicinati all’epilazione laser definitiva, non solo per motivi estetici ma anche per praticità, risparmio e comfort. Tra i metodi più avanzati si distingue il trattamento offerto da epìLate, che ha introdotto sul mercato una formula esclusiva combinando assistenza clinica e tecnologia laser di ultima generazione. Il laser per epilazione di epìLate agisce direttamente sul bulbo pilifero, sfruttando impulsi mirati e personalizzati per ottenere una riduzione progressiva e permanente del pelo. Le macchine epìLate, certificate e costantemente aggiornate, rispettano elevati standard di sicurezza anche per pelli scure o sensibili, assieme ad un percorso completo con check-up e monitoraggi post-trattamento.

Intanto sempre più centri estetici italiani si stanno attrezzando con dispositivi professionali di ultima generazione, mentre cresce in parallelo l’interesse per i dispositivi domestici, soprattutto tra i giovani adulti. Secondo i dati 2023 di Statista, oltre il 62% delle donne italiane tra i 25 e i 45 anni considera “molto interessante” l’acquisto di un apparecchio per epilazione definitiva da usare a casa.

Crescita costante tra professionisti e consumatori

Il comparto italiano della depilazione high-tech si colloca oggi tra i più dinamici in Europa. Mordor Intelligence stima che le vendite di dispositivi laser e IPL nel nostro Paese abbiano registrato nel 2023 un incremento del +10,8%, con una proiezione che vede il superamento dei 500 milioni di euro di fatturato entro il 2027. In parallelo, aumenta la consapevolezza dei consumatori: il 70% degli utenti cerca dispositivi certificati CE e oltre la metà dichiara di affidarsi a recensioni verificate e a pareri di professionisti prima di acquistare.

Anche le istituzioni italiane stanno dando maggiore attenzione alla sicurezza dei trattamenti estetici ad alta intensità. L’INAIL, ad esempio, ha recentemente pubblicato un approfondimento dettagliato su laser e rischi legati all’uso in ambito estetico , indicando le misure fondamentali da adottare per prevenire incidenti e garantire un utilizzo corretto delle tecnologie.

Rischi, tutela e proposte contro l’abusivismo

Con la diffusione capillare delle tecnologie per l’epilazione definitiva, aumenta anche il rischio di trattamenti eseguiti in contesti non regolamentati. Secondo recenti segnalazioni dell’Ordine dei Medici, si moltiplicano i casi di abuso di professione da parte di operatori senza qualifica che utilizzano apparecchiature mediche in ambienti non autorizzati.

Per contrastare questo fenomeno, l’Ordine dei Medici di Roma ha lanciato un’iniziativa concreta: la proposta di un QR code anti-abusivi negli studi professionali, per permettere ai pazienti di verificare in tempo reale l’abilitazione e la regolarità dei medici e degli operatori. “Vogliamo tutelare la salute delle persone e fare in modo che nessuno si sottoponga a trattamenti rischiosi in mani sbagliate,” ha dichiarato il presidente dell’Ordine, Antonio Magi. “La trasparenza è la chiave per ridurre l’abusivismo nel settore.”

Prospettive al 2030

Il futuro del mercato italiano della fotoepilazione si preannuncia molto promettente. Si prevede che il segmento consumer continuerà a espandersi, favorito dalla digitalizzazione del commercio (oltre il 40% degli acquisti avviene ormai online) e dal perfezionamento dei dispositivi a uso domestico, sempre più intuitivi, efficaci e compatibili con diversi tipi di pelle.

Parallelamente, i centri estetici professionali stanno rafforzando le loro offerte, integrando le tecnologie con servizi clinici e consulenze dermatologiche personalizzate. Un’evoluzione che sposta il focus dalla semplice estetica al benessere integrato e alla sicurezza a lungo termine