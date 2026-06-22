Messaggio del Premier per l’evento FII Priority Europe 2026

A Roma si è aperto il dialogo sul futuro dell’Europa ospitando il summit Future Investment Initiative (FII) Priority 2026 che propone due giorni di incontri e approfondimenti tra istituzioni e grandi investitori. La piattaforma nata in Arabia Saudita è cresciuta a livello globale come uno dei principali luoghi di incontro tra fondi sovrani, governi, grandi investitori, imprese globali e innovatori. In occasione dell’edizione romana del summit, il Premier Meloni ha inviato un videomessaggio nel quale ha ribadito il ruolo strategico dell’Italia nel futuro dell’Europa e ha sottolineato come il Vecchio Continente sia chiamato ad affrontare una nuova fase della sua evoluzione nella quale deve rafforzare autonomia strategica, capacità industriale, sovranità tecnologica e competitività finanziaria. Secondo Meloni non è più sufficiente essere una grande piattaforma commerciale e regolatoria: oggi il contesto globale implica una maggiore capacità di incidere sugli equilibri geopolitici ed economici internazionali. Un passaggio cruciale delle parole del Capo del Governo ha riguardato i rapporti tra Ue e Paesi del Golfo considerati fondamentali per sostenere la crescita, gli investimenti e la stabilità. In questo ambito, l’Italia si propone come un ponte naturale tra le due aree valorizzando la propria posizione strategica nel Mediterraneo. Meloni ha infine rimarcato come il Future Investment Initiative rappresenti un importante hub dove idee, capitali e innovazione si traducono in progetti concreti.

Il comunicato del Governo