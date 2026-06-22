circle x black
Cerca nel sito
 

Messaggio del Premier per l’evento FII Priority Europe 2026

22 giugno 2026 | 18.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

A Roma si è aperto il dialogo sul futuro dell’Europa ospitando il summit Future Investment Initiative (FII) Priority 2026 che propone due giorni di incontri e approfondimenti tra istituzioni e grandi investitori. La piattaforma nata in Arabia Saudita è cresciuta a livello globale come uno dei principali luoghi di incontro tra fondi sovrani, governi, grandi investitori, imprese globali e innovatori. In occasione dell’edizione romana del summit, il Premier Meloni ha inviato un videomessaggio nel quale ha ribadito il ruolo strategico dell’Italia nel futuro dell’Europa e ha sottolineato come il Vecchio Continente sia chiamato ad affrontare una nuova fase della sua evoluzione nella quale deve rafforzare autonomia strategica, capacità industriale, sovranità tecnologica e competitività finanziaria. Secondo Meloni non è più sufficiente essere una grande piattaforma commerciale e regolatoria: oggi il contesto globale implica una maggiore capacità di incidere sugli equilibri geopolitici ed economici internazionali. Un passaggio cruciale delle parole del Capo del Governo ha riguardato i rapporti tra Ue e Paesi del Golfo considerati fondamentali per sostenere la crescita, gli investimenti e la stabilità. In questo ambito, l’Italia si propone come un ponte naturale tra le due aree valorizzando la propria posizione strategica nel Mediterraneo. Meloni ha infine rimarcato come il Future Investment Initiative rappresenti un importante hub dove idee, capitali e innovazione si traducono in progetti concreti.

Il comunicato del Governo

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
FII Priority Europe 2026 Future Investment Initiative Governo Italiano
Vedi anche
Malagò nuovo presidente Figc: "Ho 3900 messaggi sul cellulare, ora cominciamo a metterci la testa"
Sorelle ritrovate, il procuratore: "Quando le abbiamo trovate non hanno fatto i salti di gioia" - Video
Calcio, Malagò: "Ripristinare rapporto con una parte della politica" - Video
Malagò eletto nuovo presidente Figc, il momento dell'annuncio - Video
Incidente mortale a Savona, il giovane del video choc lascia l'Italia: "Remigrazione"
All'Assemblea Figc la protesta dei tifosi: "Per un calcio giusto e popolare"
Vannacci: "A scuola non si studia l'inno d'Italia, bisogna insegnare in classe a essere cittadini" - Video
News to go
Afa, caldo e notti tropicali: il meteo della settimana
Bagno di folla per Meloni al raduno degli alpini - Video
Coldiretti: in 50 anni persi 2,4 milioni di ettari di pascoli - Video
News to go
Il Regno Unito vuole vietare i social agli under 16
News to go
Kosovo, Nato annuncia riduzione truppe missione di peacekeeping


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza