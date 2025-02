Negli occhi di tanti appassionati italiani brilla ancora il bronzo di Carolina Kostner a Sochi 2014. Il pattinaggio di figura è una delle discipline più iconiche delle Olimpiadi invernali. Una fusione di tecnica, eleganza e poesia, che promette emozioni anche a Milano Cortina 2026.

Il pattinaggio di figura a Milano Cortina 2026

Le competizioni di pattinaggio di figura a Milano Cortina 2026 si articoleranno in 5 eventi: singolo maschile, singolo femminile, coppia d’artistico, danza su ghiaccio e gara a squadre. Il teatro di questa disciplina sarà la Milano Ice Skating Arena, nel capoluogo lombardo.

Le regole del pattinaggio di figura

Nel pattinaggio di figura, gli atleti realizzano sul ghiaccio figure ed esercizi composti, supportati da una base musicale. Le gare di singolo maschile, femminile e coppia d’artistico, prevedono due prove: un programma corto (short program), che prevede una performance con elementi tecnici obbligatori e un programma libero (free program) con elementi tecnici obbligatori, ma con molta più libertà di esecuzione. Entrambi i programmi vengono eseguiti su musiche scelte dai pattinatori. La differenza tra coppia d’artistico e coppia di danza è che la seconda non prevede elementi tecnici (come salti e sollevamenti sopra la testa).

Anche nelle competizioni della danza su ghiaccio viene disputato sia il programma corto (short dance) come prima prova che la danza libera (free dance) come seconda prova. Qui è l’Isu, la Federazione Internazionale, a decidere il genere musicale.

I punteggi per la classifica delle gare sono affidati a due technical specialist e a un technical controller, che stabiliscono il livello di esecuzione dell’elemento tecnico. La qualità della prova e altri elementi artistici (come l'interpretazione) vengono invece giudicati da un panel di 9 giudici. Il vincitore viene fuori dalla somma dei punteggi a fine gara.

Per quanto riguarda l'evento a squadre, prevede una fase di qualificazione e una fase finale, suddivise nei tradizionali programmi del pattinaggio, il programma corto e il libero. Nella fase di qualificazione, un uomo, una coppia di danza, una coppia di artistico e una donna presenteranno il loro programma corto per accumulare il punteggio più alto per la loro squadra. Questo evento si terrà prima della cerimonia d’apertura e parteciperanno le 10 migliori nazioni al mondo (secondo il ranking stagionale).

La storia

La curiosità è che il pattinaggio artistico è lo sport più antico del programma delle Olimpiadi invernali. Fece addirittura parte del programma dei Giochi di Londra 1908 e Anversa 1920. Il programma, composto fino al 1972 solo da singolo maschile, singolo femminile e coppia d’artistico, vide l'aggiunta della danza su ghiaccio nel 1976.

L'Italia e il pattinaggio di figura

Ma qual è la tradizione azzurra in questo sport? L’Italia ottenne la sua prima medaglia a Salt Lake City 2002, con il bronzo di Barbara Fusar Poli e Maurizio Margaglio nella danza sul ghiaccio. L’altro grande risultato nel pattinaggio di figura venne poi raggiunto da Carolina Kostner: si tratta del bronzo nel singolo femminile a Sochi 2014.