circle x black
Cerca nel sito
 
milanocortina 5.2 v2

Mariah Carey canterà 'Nel blu dipinto di blu' durante la cerimonia di apertura di Milano Cortina? Lo spoiler sui social

La popstar americana ha interpretato il celebre brano di Domenico Modugno durante le prove a San Siro, in vista del grande evento di venerdì 6 febbraio

Mariah Carey durante le prove a San Siro
Mariah Carey durante le prove a San Siro
05 febbraio 2026 | 01.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

Una sorpresa inaspettata e uno spoiler destinato a diventare virale nel giro di poche ore. Durante le prove allo stadio San Siro, in vista della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, Mariah Carey si è esibita ieri, mercoledì 4 gennaio, sulle note di ‘Nel blu dipinto di blu’, il celebre brano di Domenico Modugno. Alcuni presenti sugli spalti dello stadio hanno ripreso il momento con i propri smartphone, pubblicando i video sui social. In breve tempo, le immagini hanno iniziato a circolare online, svelando in anticipo uno dei momenti più attesi dello show inaugurale.

Milano Cortina, Mariah Carey canterà 'Nel blu dipinto di blu'?

Nei filmati si vede chiaramente la popstar americana interpretare il celebre ‘Volare’ con grande intensità, affiancata da un’imponente scenografia luminosa. Una scelta non casuale, che rappresenta un chiaro omaggio alla cultura musicale italiana e alla città di Milano, visto che si tratta di uno dei brani più conosciuti al mondo.

Nonostante la riservatezza che solitamente circonda le prove di eventi di questa portata, i video pubblicati hanno finito per anticipare uno dei momenti clou della serata. Era noto che avrebbe cantato un brano italiano ma il titolo era stato tenuto segreto. L’attesa resta comunque altissima. La performance completa andrà in scena durante la cerimonia di apertura in programma venerdì 6 febbraio, quando San Siro si trasformerà nel palcoscenico principale dei Giochi invernali. (di Federica Mochi e Michele Antonelli)

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Milano Cortina Milano Cortina 2026 Olimpiadi Mariah Carey Nel blu dipinto di blu
Vedi anche
News to go
Spagna, social vietati ai minori di 16 anni
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo
News to go
Case occupate, Salvini vuole nuova stretta
Scontri al corteo per Askatasuna, l'incontro di Meloni con gli agenti feriti: "Italia giusta è con voi" - Video
Diverse esplosioni in Iran, auto distrutte e palazzi sventrati: video
News to go
Festival del cinema di Pompei: per 2026 progetto per giovani talenti emergenti
News to go
Petrolio, il prezzo non scende più: dollaro debole compromette l'export
Onorato: "Al centrosinistra serve una nuova forza politica riformista e civica" - Video
News to go
A Roma arriva il badante di condominio, via libera alla proposta


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

Previsioni Meteo | Adnkronos
PREVISIONI METEO
A cura di

Mappa Milano-Cortina 2026 | Adnkronos

La mappa delle olimpiadi

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza