Milano Cortina, Achille Lauro 'chiude' le Olimpiadi: il gran finale all'Arena di Verona

Il cantautore, già tedoforo a Roma, si prende la scena con l'ultima esibizione dei Giochi invernali

Achille Lauro - Fotogramma/IPA
Achille Lauro - Fotogramma/IPA
22 febbraio 2026 | 23.09
Redazione Adnkronos
Achille Lauro chiude le Olimpiadi di Milano Cortina, oggi domenica 22 febbraio. Il cantante romano (nato nella città di Romeo e Giulietta) entra in scena nella cerimonia di chiusura e l'Arena di Verona si infiamma sulle note di "Incoscienti giovani". I led dell'anfiteatro, patrimonio Unesco, si muovono al ritmo del ritornello, "Amore mio veramente..". Nella profondità dell'Arena si vedono le immagini della Fontana di Trevi a Roma. Alla fine dell'esibizione, applausi a scena aperta e un boato.

Le Olimpiadi invernali si chiudono qui. E il cantautore, già tedoforo a Roma per questi Giochi invernali, ha messo il punto esclamativo a un'edizione memorabile. E da record, per gli atleti italiani.

Milano Cortina Olimpiadi Achille Lauro Olimpiadi 2026
