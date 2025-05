L’eleganza italiana incontra lo spirito olimpico. Giorgio Armani ha svelato le nuove divise EA7 Emporio Armani che vestiranno la squadra azzurra ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. In una serata esclusiva al club Armani Privé di Milano, tra atmosfere sofisticate e orgoglio tricolore, l’iconico stilista ha presentato il guardaroba ufficiale insieme ad alcuni protagonisti del team Italia, tra cui la campionessa olimpica Sofia Goggia. Le divise sono realizzate nel colore bianco latte sulle quali spicca la grande scritta “Italia” effetto ricamo tridimensionale.

Italia, le divise per Milano Cortina 2026

Il kit che sarà consegnato a ciascun atleta comprende: piumino, giacca e pantaloni termici da sci in tessuto tecnico waterproof Protectum7, bomber jacket oversize con stampa all over ‘Italia’, tuta da sci, tuta sportiva, t-shirt, polo, maglione e pantaloni. Il guardaroba è completato da una serie di accessori come guanti e cappelli e, ancora, borsa, trolley, zaino, scarpe tecniche waterproof da montagna con sistema antighiaccio e scarpe da running. "Milano, Olimpiadi e Paralimpiadi: non potrei immaginare un progetto di collaborazione più stimolante, che vede protagonisti la città che tanto mi ha dato e lo sport - ha detto Armani -. Lavorare per e con gli atleti italiani è sempre un piacere e motivo di grande orgoglio. Ho scelto un solo colore, il bianco, per suggerire armonia con le vette innevate. Tra i valori dello sport, il rispetto è forse uno dei più alti, e l’ho condensato in un’idea di semplicità, pulizia e purezza”.

Continua ininterrotta dalle Olimpiadi estive di Londra 2012 e invernali di Sochi 2014, la collaborazione con Coni e Cip di Giorgio Armani che, in qualità di official outfitter, fornirà l’intero guardaroba sportivo agli atleti olimpici e paralimpici dell’Italia Team. I capi realizzati per la squadra olimpica saranno disponibili come prodotti ufficiali in licenza in selezionati punti vendita e online a partire da novembre 2025.