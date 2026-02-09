circle x black
Cerca nel sito
 
milanocortina 5.2 v2

Milano Cortina e le medaglie che si 'rompono' alle Olimpiadi: il caso

Da Breezy Johnson a Lucia Dalmasso, il problema desta l'attenzione degli atleti. Ecco cosa sta succedendo

La medaglia di Lucia Dalmasso - Afp
La medaglia di Lucia Dalmasso - Afp
09 febbraio 2026 | 13.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Medaglie rotte? Abbiamo visto che alcune medaglie si sono rotte, abbiamo visto le immagini e stiamo cercando di capire nel dettaglio se esiste un problema. Stiamo dando ovviamente grande attenzione al tema visto che la medaglia è il trionfo e il sogno di ogni atleta". Andrea Francisi, Milano Cortina 2026 Chief Games Operations Officer, ha parlato così in conferenza stampa a Milano del 'caso medaglie' alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Una vicenda che sta suscitando la curiosità di atleti, appassionati e addetti ai lavori dopo che la statunitense Breezy Johnson ieri ha rotto la sua medaglia d'oro, simbolo del trionfo in discesa a Cortina d'Ampezzo.

Milano Cortina e il 'caso medaglie'

"Non saltate se avete la medaglia. Sono sicuro che qualcuno la sistemerà, non è proprio distrutta" aveva detto ieri la campionessa americana, dopo aver 'rovinato' la sua medaglia olimpica per i troppi festeggiamenti. In serata, anche l'azzurra dello snowboard Lucia Dalmasso, bronzo nello slalom gigante parallelo, aveva raccontato la sua disavventura dopo la premiazione: "Medaglia? L'ho aggiustata, ma poi mi è caduta un'altra volta". Un 'caso', quello alle Olimpiadi, che dipende da un 'laccetto' non troppo stabile (forse per un difetto di fabbrica) a cui sono attaccate le medaglie. E che 'preoccupa' soprattutto gli atleti.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Milano Cortina Olimpiadi Milano Cortina 2026 medaglie rotte medaglie Olimpiadi
Vedi anche
Milano Cortina 2026, è il giorno della libera femminile: videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, cartelli pro Pal e fumogeni su binari ferrovia vicino al Villaggio olimpico - Video
Trump, la difesa: "Obama scimmia nel video? Non ho visto"
Milano Cortina, oggi discesa libera con Paris e Franzoni: videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, Mattarella sul tram con Valentino Rossi: la sorpresa alle Olimpiadi - Video
Milano-Cortina, bandiera Usa issata in prefettura: per Vance corteo di oltre 20 auto - Video
Milano-Cortina, fiamma olimpica contestata dagli studenti della Statale
News to go
Spagna, social vietati ai minori di 16 anni
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo

In collaborazione con

Eni


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

PREVISIONI METEO
A cura di

La mappa delle olimpiadi

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza