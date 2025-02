Si intitola 'Cuori a tempo' l’inno ufficiale destinato ad accompagnare il viaggio della fiamma olimpica e paralimpica verso l’apertura dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026 e porta la firma di Red Canzian. Il brano, presentato in anteprima durante la seconda serata del 75esimo Festival di Sanremo, annunciando l’ingresso sul palco della campionessa Carolina Kostner, è ora disponibile su Spotify (qui il link).

La genesi di "Cuori a tempo"

Sulla genesi di 'Cuori a tempo', racconta Red Canzian: "Quando ho saputo che i Giochi olimpici invernali 2026 si sarebbero svolti tra Milano e Cortina ho immediatamente pensato che dovevo regalare qualcosa di mio a questa manifestazione, perché Cortina è nella mia terra, il Veneto, e Milano mi ha accolto fin dalla fine degli anni '60 come una seconda madre. In Veneto ho cominciato a suonare e in Lombardia, a Milano, ho concretizzato il mio sogno, la mia carriera… e allora mi sentivo un po’ in debito con queste due regioni e volevo scrivere qualcosa che accompagnasse questo straordinario evento. Ho pensato subito al batticuore che segna il ritmo di ogni gara sportiva, quel cuore pulsante, motore di tante imprese fatte di passione, grinta e voglia di dare, sempre, il massimo. Così, prima ancora della musica, è nato il titolo, e intorno a quei 'cuori a tempo' è cresciuto poi tutto il resto".

Una volta finito di comporre il brano, continua il musicista, "ho contattato la Fondazione Milano Cortina e ho fatto ascoltare loro una demo, solo musica, ma già con quel 'bum bum bum' che avevo in testa, ed è piaciuta molto. Così ho chiesto loro di suggerirmi i principali concetti dello spirito olimpico, che ho prontamente condiviso con Miki Porru, per la scrittura del testo".

Il lavoro su "Cuori a tempo"

Anche in questa occasione, per registrare il brano Red Canzian si è circondato di musicisti e collaboratori fidatissimi, riuniti per l’occasione nella Big Family Band. È di nuovo Red a presentarcela: "Chiara Canzian canta le parti centrali, Phil Mer che ha curato anche l’arrangiamento del pezzo suona la batteria. I vocalist sono Jacopo Sarno, Joe Romano e Giancarlo Genise. Alberto Milani alle chitarre e Gabriele Cannarozzo al basso completano la band. Qua e là mescolata ai cori e in mezzo a tutti loro c’è anche la mia voce". 'Cuori a tempo' è stato inciso e mixato da Antonio Nappo presso lo Studio Q di Milano.

Prima di ascoltare l’inno ufficiale in mondovisione durante la corsa dei 10.502 tedofori che porteranno la fiamma olimpica e paralimpica attraverso le 110 province italiane verso l’apertura delle Olimpiadi invernali del 2026 , un altro appuntamento altrettanto portentoso attende Red Canzian: il prossimo 5 luglio 2025 il suo Casanova Operapop approda in Piazza San Marco a Venezia, primo musical nella storia a essere rappresentato lì. I biglietti sono disponibili dal 25 febbraio prossimo nel circuito Ticketone, online e nei punti vendita sul territorio.