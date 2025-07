Immaginare febbraio in pieno luglio, durante un'estate di fuoco. Non è cosa strana, se si tratta di Olimpiadi. Tanti azzurri hanno nel cuore e nella testa l'obiettivo Milano Cortina 2026 e stanno sfruttando i mesi più caldi dell'anno per arrivare pronti al grande evento. Quei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali che l'Italia ospiterà 20 anni dopo Torino 2006. Tornando protagonista sulla scena mondiale.

I test della Nazionale di slittino

La settimana centrale di luglio ha visto per esempio tre intense giornate di test per gli atleti della Nazionale di slittino in allenamento a Maranza, in provincia di Bolzano. Sotto la guida del direttore tecnico Armin Zöggeler e dei tecnici di specialità, gli esperti dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni hanno studiato le partenze degli azzurri impegnati sul pistino ghiacciato della Val Pusteria. A Maranza sono state effettuate riprese video e analisi dei profili di forza esercitata sulle maniglie di spinta, di velocità e accelerazione durante tutta la fase di partenza, per valutare la tecnica esecutiva del gesto. I dati, abbinati ai tempi del cronometraggio, sono funzionali per la ricerca delle soluzioni più efficaci per i diversi atleti impegnati nella preparazione estiva. Nadia Falkensteiner, Leon Felderer, Dominik Fischnaller, Alex Gufler, Verena Hofer, Annalena Huber, Simon Kainzwaldner, Fabian Malleier, Ivan Nagler, Marion Oberhofer, Lukas Peccei, Emanuel Rieder, Sandra Robatscher, Andrea Vötter e Nina Zöggeler gli azzurri coinvolti nelle valutazioni.

L'ultima settimana racconta anche una nuova partnership strategica in vista delle Olimpiadi Invernali 2026, quella tra Fondazione Milano Cortina 2026 e Rinascente, che sarà sponsor della manifestazione. “La collaborazione con Milano Cortina 2026 rappresenta un momento strategico per Rinascente - ha spiegato Mariella Elia, Managing Director di Rinascente -. Un’occasione per interpretare, raccontare e rendere tangibile il fermento olimpico con lo sguardo distintivo del nostro brand, in dialogo continuo con il territorio e i nostri clienti. Come partner di un evento sportivo così rilevante a livello internazionale, Rinascente si fa portavoce dei valori che condividiamo con Olimpiadi. Eccellenza, rispetto, energia, progresso, emozione".

Pensieri ribaditi da Nevio Devidé, Chief Revenue Officer della Fondazione Milano Cortina 2026: “Siamo estremamente orgogliosi di dare il benvenuto a Rinascente come sponsor ufficiale di Milano Cortina 2026. Questa partnership incarna il nostro desiderio di stringere legami significativi con realtà profondamente italiane e radicate nei territori che ospiteranno i Giochi. Rinascente, con la sua storia illustre e la sua vocazione di polo per la moda e il design, è un simbolo vivente della tradizione e dell'eccellenza italiana”. Rinascente interpreterà il percorso verso Milano Cortina 2026 con un racconto che coinvolgerà tutti i principali touchpoint del brand, dalle vetrine dei negozi ai contenuti editoriali e ai canali social. Una fusione tra sport, design, moda e territorio. Le Olimpiadi Invernali si giocano anche d'estate.