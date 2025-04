La newsletter di avvicinamento ai Giochi Invernali. Questa settimana raccontiamo il concetto di Olimpiade Culturale e un'iniziativa particolare per entrare in contatto con la rassegna a cinque cerchi

Antico spirito immortale, fonte pura

del bello, del grande e del vero,

scendi, appaiati e splendi qui attorno

a' la gloria della terra e cielo tuoi.

Alle corse, alle lotte e ai lanci,

dei giochi nobili illumina l'ardore

e incorona con ramo florido

e ferreo e abile plasma il corpo.

Valli, monti e mari brillano con te

come un tempio magno bianco e porpora;

e accorre qui al tempio, tuo fedele

ogni popolo,

oh antico spirito immortale,

ogni popolo.

Spirito, forza, coraggio, genti, luoghi. L'inno olimpico, tradotto dal greco, illumina i concetti da decenni. Insieme costruiscono il senso profondo dei Giochi. L'essenza di un percorso sportivo, ma anche mentale e culturale. Milano Cortina 2026 sarà anche questo: un'occasione per valorizzare il patrimonio artistico italiano accanto alle grandi prodezze sportive. È l'Olimpiade Culturale, iniziativa pensata come un calendario di eventi in evoluzione continua, nati per ispirare il Movimento olimpico.

Già, perché sport, educazione e cultura sono i pilastri della Carta Olimpica. Valori che accompagnano il significato di competizione da oltre un secolo, anche grazie ai vari Comitati che hanno preceduto quello italiano.

Milano Cortina, tra sport e cultura

Ma cos'è l'Olimpiade Culturale? Si tratta di diverse iniziative artistiche e culturali che animeranno l'Italia nei prossimi mesi, per costruire il percorso verso i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026. Tutto in un’atmosfera di celebrazione e connessione tra le persone, rispecchiando il senso profondo di unione e sport della rassegna a cinque cerchi. Gli obiettivi? Coinvolgere le persone attraverso un programma diffuso nel territorio, valorizzare il patrimonio culturale e artistico materiale e immateriale del Paese nel segno dello sport e promuovere i valori dei Giochi, costruendo ponti tra le generazioni per favorire l’accesso dei giovani alla cultura.

Acquerelli... olimpici

L'ultima settimana ha visto anche l'apertura, a Milano, di una mostra incentrata sui Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026. Il Palazzo della Regione ospiterà fino al 13 maggio "Olimpiadi invernali e il loro ambiente", presso lo Spazio IsolaSET. Un'esposizione che presenta 114 opere ad acquerello realizzate da 95 artisti italiani (soci Aia, Associazione Italiana Acquerellisti) e 19 artisti stranieri provenienti da Germania e Belgio. Gli artisti si sono ispirati a Milano Cortina 2026, creando un dialogo tra arte, sport e natura. Per celebrare i gesti atletici e la loro simbiosi con il paesaggio circostante. La rassegna sarà aperta al pubblico dal lunedì al venerdì (tranne il 1° maggio), dalle 10 alle 19. Domenica 11 maggio (dalle 13 alle 19) ci sarà un'apertura straordinaria. Un'altra occasione per vivere il contesto olimpico da una nuova prospettiva.