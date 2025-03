Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Maserati garantiranno il parco vetture necessario per l’organizzazione e lo svolgimento del grande evento

Stellantis diventa Automotive Premium Partner di Milano Cortina 2026 con i suoi marchi italiani. L'annuncio è stato dato oggi da Stellantis e Fondazione Milano Cortina 2026. Abbracciando l’ispirazione che anima la manifestazione, i marchi storici dell’automobile italiana condividono e sostengono i valori dei Giochi Olimpici: Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Maserati hanno scelto così di impegnarsi per garantire il parco vetture necessario ad assicurare l’organizzazione e lo svolgimento dell’evento sportivo.

Stellantis e Milano Cortina 2026

Più di 3.500 atleti da 93 Paesi si contenderanno 195 medaglie in 16 discipline olimpiche e sei sport paralimpici sullo sfondo degli splendidi territori italiani, una grande esperienza accessibile e inclusiva, basata sulla ricerca dell’eccellenza e la sostenibilità. Un’occasione imperdibile quindi per riconnettere i brand che hanno fatto la storia dell’automobile con l’Italia e con i valori dei Giochi.

Varnier: "Orgogliosi della partnership"

Il Ceo di Milano Cortina 2026 Andrea Varnier ha commentato così l'accordo: “Siamo orgogliosi di questa partnership che garantisce soluzioni indispensabili per l’organizzazione dei Giochi di Milano Cortina 2026. Le vetture di servizio e rappresentanza copriranno gran parte degli spostamenti interni. I marchi italiani di Stellantis hanno contribuito al successo del nostro Paese, rendendo l’Italia competitiva su scala internazionale. Riconosciamo e apprezziamo l’attenzione all’innovazione tecnologica e al design italiano di Stellantis, caratteristiche che perfettamente si sposano con lo spirito dei nostri Giochi. La collaborazione conferma, inoltre, l’interesse delle grandi aziende a essere parte di un evento sportivo che offrirà una visibilità senza precedenti all’Italia”.

La novità è stata commentata anche da Jean Philippe Imparato, Chief Operating Officer, Enlarged Europe di Stellantis: “Con la partnership stretta con la Fondazione Milano Cortina 2026, Stellantis ha deciso di far parte di un progetto che abbraccia l'Italia intera, sostenendo i valori dello sport e dell'Olimpismo. Siamo orgogliosi di mettere le competenze e l’impegno delle persone che lavorano per i nostri marchi italiani al servizio di un evento di questa portata, che ribadirà a livello mondiale l’immagine di un Paese che ricerca l’eccellenza grazie alla collaborazione tra le realtà nazionali più importanti, che condividono valori comuni. Si può fare, tutti insieme e in Italia, e noi lo stiamo dimostrando”.