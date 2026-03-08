circle x black
Cerca nel sito
 
milanocortina 5.2 v4

Il Milan 'abbraccia' Brignone e Paris prima del derby con l'Inter: il tributo ai medagliati di Milano Cortina

I rossoneri hanno omaggiato le leggende azzurre dello sci prima della stracittadina

Brignone e Paris - Ac Milan
Brignone e Paris - Ac Milan
08 marzo 2026 | 22.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un abbraccio alle leggende azzurre dello sci, prima del derby di Milano contro l'Inter. Il Milan ha omaggiato in maniera speciale due tifosi d'eccezione, Federica Brignone e Dominik Paris, prima della stracittadina di oggi, domenica 8 febbraio. Il Diavolo ha reso omaggio ai due campioni, grandi protagonisti alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Brignone con due ori da favola, in gigante e in SuperG, dopo un incredibile recupero dall'infortunio al ginocchio. E Paris, bronzo in discesa libera, riuscito ad agguantare la prima medaglia olimpica a 36 anni, dopo una carriera pazzesca.

I due hanno ricevuto in regalo una maglia rossonera speciale (la numero 6 dello storico capitano Franco Baresi per Brignone, la 13 di Alessandro Nesta per Paris) e sono stati accolti da un caloroso boato del pubblico presente allo stadio.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Milano Cortina Paris Brignone Milan Inter
Vedi anche
News to go
Bonus amianto 2026, quali sono gli incentivi
Emirati Arabi, elicotteri per fermare i droni iraniani: "Obiettivo distrutto" - Video
Roma, Papa Leone XIV a Torrevecchia: "Ti vogliamo bene " - Video
Teheran in fiamme, il giornalista in collegamento dal cuore dell'incendio - Video
Scoiattolo resta intrappolato in un albero, il salvataggio dei vigili del fuoco - Video
News to go
Turismo in Italia, segnali positivi già a inizio 2026
News to go
Nel 2028 numero più alto di pazienti per medico in Italia, il dato in uno studio
Iran, Teheran brucia: la città è una palla di fuoco - Video
Dubai, drone dell'Iran colpisce l'aeroporto - Video
Crozza-Crosetto e il caso Dubai: "Se ho sbagliato come agente di viaggio chiedo scusa" - Video
News to go
L'allarme Oms: "Obesità pandemia silenziosa"
Iran, raid di Israele contro l'aeroporto di Teheran - Video

In collaborazione con

Eni A2A


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

PREVISIONI METEO
A cura di

La mappa delle olimpiadi

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza