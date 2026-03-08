I rossoneri hanno omaggiato le leggende azzurre dello sci prima della stracittadina
Un abbraccio alle leggende azzurre dello sci, prima del derby di Milano contro l'Inter. Il Milan ha omaggiato in maniera speciale due tifosi d'eccezione, Federica Brignone e Dominik Paris, prima della stracittadina di oggi, domenica 8 febbraio. Il Diavolo ha reso omaggio ai due campioni, grandi protagonisti alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Brignone con due ori da favola, in gigante e in SuperG, dopo un incredibile recupero dall'infortunio al ginocchio. E Paris, bronzo in discesa libera, riuscito ad agguantare la prima medaglia olimpica a 36 anni, dopo una carriera pazzesca.
I due hanno ricevuto in regalo una maglia rossonera speciale (la numero 6 dello storico capitano Franco Baresi per Brignone, la 13 di Alessandro Nesta per Paris) e sono stati accolti da un caloroso boato del pubblico presente allo stadio.