La mamma di Franzoni si commuove: "Prima della discesa tante preghiere. E ora può divertirsi..."

Irene, madre di Giovanni Franzoni, racconta all'Adnkronos la giornata storica vissuta da suo figlio, medaglia d'argento nella discesa libera alle Olimpiadi di Milano Cortina: "Ho aspettato ore per abbracciarlo"

Giovanni Franzoni - Fotogramma/IPA
Giovanni Franzoni - Fotogramma/IPA
08 febbraio 2026 | 15.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Le emozioni sono sempre fortissime, dal primo podio in Val Gardena non ho capito più niente. Sono in un ciclone di emozioni, nell'occhio del ciclone. È una cosa che mi stravolge, mi travolge. Da un mese e mezzo non dormo più la notte. Da mamma, so ciò che vale mio figlio". Mamma Irene Franzoni risponde all’Adnkronos e si commuove. Il giorno dopo la medaglia d’argento di suo figlio Giovanni, nella discesa a Bormio, però non c’è pericolo. Nessun sogno, è tutto vero: “La notte prima della gara ero andata a dormire alle 21 e mi sono svegliata alle 2. Da lì ho recitato tutti i rosari e le preghiere possibili e immaginabili. Più che altro, speravo che arrivasse in fondo sano e salvo".

Mamma Irene racconta l’incontro con Giovanni dopo la vittoria e non trattiene le lacrime: “L'ho aspettato fino all'ultimo – spiega ì - perché tra conferenze e altre cose è stata un’attesa lunghissima”. Poi, è bastato uno sguardo: “Ero là e non capivo più nulla, volevo solo abbracciare mio figlio. Era impossibile. Poi ci siamo visti, mi ha guardata e mi ha detto ‘Mamma’, mostrandomi la medaglia. E niente, l’ho abbracciato”.

Mamma Irene guarderà adesso le prossime gare (forse) con un po’ di tranquillità in più: “Penso che Giovanni sia ormai diventato grande. Riesce a capire tutta la situazione e a gestirla, insieme a tutte queste emozioni. Non perdere il focus è tanta roba". A Milano Cortina, non è finita: “Ora che ha messo la prima medaglia al collo si può divertire. Chissà...". (di Michele Antonelli)

