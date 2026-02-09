“Non posso negare che ero super nervoso in partenza, è stato molto difficile per me come situazione. Ha influito anche il pensiero della prova superba di Giovanni, non meritava altro che la medaglia. Volevo regalargliela, ma alla fine non ho retto. Posso essere un pelo in lutto, gli ho chiesto scusa”. Lo ha detto Alex Vinatzer al termine della combinata a squadre a Bormio di oggi, lunedì 9 febbraio, in cui ha chiuso il suo slalom con il settimo tempo. Per l’Italia, prima dopo la discesa della mattina grazie alla gara di Franzoni, è così sfumata la possibilità della decima medaglia a Milano Cortina 2026.

Vinatzer: "Ho chiesto scusa a Franzoni"

Vinatzer ha aggiunto: “Si sapeva già prima, questa è una gara da high pressure perché lo slalomista può vincerla tutta o perderla tutta. Poi Gio in questo momento è un cavallo in forma e la sua performance l’ha fatta. Io ho gestito molto all’inizio, non volevo sbagliare e forse lì qualcosina potevo far meglio. A medaglia si poteva andare, però dal secondo al terzo intermedio ho perso molto più di quello che dovevo perdere”.

Vinatzer conclude guardando poi alle sue gare: "Cosa mi insegna questa gara? Mi ha dato una sberla per svegliarmi un po', diciamo. Di sicuro, quando sono solo mi viene un po' più facile prendermi qualche rischio".