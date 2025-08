Mille giorni di governo Meloni, risultati e sfide aperte

Il governo guidato da Giorgia Meloni ha raggiunto e superato i mille giorni di vita. Un traguardo che lo rende il quinto (dal 12 agosto sarà il quarto) governo più longevo della storia della Repubblica Italiana dopo i Berlusconi II e IV il primo governo Craxi. Tra i maggiori risultati ottenuti dal governo Meloni vanno evidenziati due fattori che hanno permesso all’Italia di ripristinare una buona reputazione sui mercati finanziari: la stabilità politica e l’approccio prudente nella gestione dei conti pubblici, che hanno portato lo spread tra Btp e Bund, il termometro della credibilità del Paese, a scendere su livelli record, ormai stabilmente sotti i 90 punti base. Sul piano della politica internazionale, dopo l’elezione di Trump, l’Italia ha ricoperto sempre più un ruolo centrale nei rapporti tra L’UE e gli Stati Uniti, questo grazie al rapporto tra il Premier Meloni e il presidente Trump, che ha permesso all’Italia di recitare un ruolo principale nelle negoziazioni sui dazi e sui principali temi internazionali quali la guerra in Ucraina.

Tra gli aspetti più discussi dell’attività di governo, vi è la gestione dei migranti, in questa direzione va evidenziato come gli sbarchi siano diminuiti di circa il 37% passando dagli oltre 105 mila del 2022 a circa 66 mila nel 2024. Questi numeri dimostrano che la politica migratoria del governo sta funzionando, al di là del tema degli hotspot costruiti in Albania oggetto di una disputa con la Corte Ue sulla definizione di “Paese sicuro”.