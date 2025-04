MIMIT, consultazione sulla Strategia Italiana per le Realtà Virtuali e Aumentate

Pubblicata la “Strategia Italiana per le Realtà Virtuali e Aumentate come strumento di modernizzazione nelle filiere produttive”, un intervento strategico volto a promuovere la diffusione e l’integrazione delle tecnologie immersive nei settori produttivi e nei servizi pubblici. Il documento è stato sviluppato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy in collaborazione con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, e con i contributi del Ministero della Difesa, del Ministero dell’Università e della Ricerca – ICSC, della Fondazione Bordoni, della Fondazione Formit, del Ministero per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero per gli Affari regionali e le autonomie, del Ministero della Giustizia, del Ministero dell’Interno, del Ministero dell’Istruzione e del Merito, della Conferenza delle Regioni.

La Strategia è composta da sei capitoli che, muovendo dall’analisi dell’evoluzione dell’ecosistema tecnologico e dei casi d’uso, descrivono gli obiettivi che la strategia si propone di raggiungere per valorizzare le imprese e aumentare il loro livello di competitività e di innovazione.

Si apre ora il periodo di consultazione pubblica fino al 24 maggio 2025 durante il quale gli stakeholders potranno inviare commenti e osservazioni per ciascuno dei capitoli di cui si compone la Strategia.

Visita la pagina dedicata sul sito del Ministero.