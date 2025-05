Missione del Ministro Tajani in Messico

"Il Messico è un partner economico strategico per il nostro Paese, prima destinazione per il nostro export in America Latina, grazie anche un’importante presenza imprenditoriale italiana, l’interscambio nel 2024 ha superato 8 miliardi di euro”, ha affermato Antonio Tajani, Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale in occasione della sua missione in Messico per rafforzare il partenariato politico ed economico. Nel corso della missione, il Ministro ha avuto una fitta agenda di incontri e impegni istituzionali, tra cui aprire il Forum imprenditoriale Italia-Messico, uno dei Paesi centrali del Piano d’Azione per l’Export, nel corso del quale sono state firmate intese tecniche tra le principali agenzie di sostegno all’export italiane e le relative controparti messicane. Con riferimento al Forum, Tajani ha dichiarato: “Una nuova tappa del Piano di attuazione del Piano d’azione per l’Export che mira a rafforzare le già ottime relazioni bilaterali attraverso lo sviluppo di settori industriali chiave”. Nelle giornate successiva, Tajani ha incontrato diversi ministri del Governo messicano: Esteri, Interno, Sicurezza, Turismo. La missione è stata anche occasione per approfondire la collaborazione tra i due Paesi nel contrasto alla criminalità organizzata, oltre che sostenere la promozione culturale.

Link al comunicato del Ministero degli Esteri