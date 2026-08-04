Missioni internazionali: la Camera approva proroga e nuovi interventi

Dopo l’esame preliminare svolto dalle Commissioni Affari esteri e Difesa di Camera e Senato, l’Aula di Montecitorio ha approvato le deliberazioni relative alla proroga e al finanziamento delle missioni internazionali delle Forze armate e delle Forze di polizia per il 2026, nonché degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace, stabilizzazione e ricostruzione nelle aree interessate da crisi e conflitti. Il dibattito parlamentare si è inserito nel quadro delle procedure previste dalla normativa vigente, che attribuisce alle Camere il compito di autorizzare annualmente la partecipazione italiana alle missioni internazionali e di valutare gli interventi di cooperazione collegati agli obiettivi di politica estera e di sicurezza del Paese. Al termine della discussione, l’Assemblea ha approvato la risoluzione presentata dai gruppi di maggioranza, che rappresenta l’atto di indirizzo principale in materia di prosecuzione delle missioni e degli interventi internazionali. Contestualmente, sono state approvate, limitatamente ad alcune parti compatibili con il testo di maggioranza e prive di ulteriori impegni per il Governo, anche specifiche disposizioni contenute nelle risoluzioni presentate dai gruppi di opposizione, tra cui Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Azione e Italia Viva. Tale scelta ha consentito di recepire alcune valutazioni e orientamenti condivisi emersi durante il confronto parlamentare, pur mantenendo invariato l’impianto generale della deliberazione sostenuta dall’Esecutivo. Nel corso del dibattito è intervenuto il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, che ha illustrato il contesto internazionale nel quale si inserisce la partecipazione italiana alle missioni all’estero, evidenziando l’evoluzione delle minacce alla sicurezza nazionale e internazionale. In particolare, ha richiamato l’attenzione sulla crescente esposizione delle istituzioni pubbliche, delle infrastrutture strategiche e dei sistemi economici, agli attacchi nel dominio cyber, sottolineando come la dimensione digitale costituisca oggi uno degli ambiti più sensibili per la tutela della sicurezza e della resilienza degli Stati. Nel suo intervento, il Sottosegretario ha inoltre posto l’accento sul deterioramento delle condizioni di sicurezza in alcune aree marittime di particolare rilevanza per il commercio internazionale, con specifico riferimento alle azioni condotte dai ribelli Houthi nello scenario del Golfo di Aden e del Mar Rosso. In questo contesto, è stata ribadita l’importanza del contributo italiano alle missioni internazionali finalizzate alla tutela del traffico marittimo e alla salvaguardia della sicurezza delle principali vie di comunicazione strategiche. L’insieme delle missioni oggetto della deliberazione comprende operazioni svolte nell’ambito delle Nazioni Unite, della NATO, dell’Unione europea e di coalizioni multilaterali, con finalità che spaziano dal mantenimento della pace al contrasto del terrorismo internazionale, dalla formazione delle forze di sicurezza locali alla protezione delle infrastrutture strategiche e delle rotte commerciali. Parallelamente, gli interventi di cooperazione allo sviluppo associati alle missioni mirano a sostenere percorsi di stabilizzazione istituzionale, ricostruzione economica e rafforzamento delle capacità amministrative dei Paesi interessati da situazioni di crisi, nella prospettiva di affrontare le cause profonde dell’instabilità e favorire condizioni durature di sicurezza. Con il voto dell’Assemblea, il Parlamento ha quindi confermato il quadro degli impegni internazionali dell’Italia per il 2026, riaffermando il sostegno alle attività di sicurezza, difesa e cooperazione svolte nei diversi teatri operativi.

I documenti parlamentari/1

I documenti parlamentari/2

I documenti parlamentari/3