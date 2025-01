Altea, la fall-winter 2025/2026 tra design e natura

La collezione autunno-inverno 2025/2026 di Altea segna il debutto della collezione donna, che amplifica la visione estetica del brand, celebrando l’eleganza e la funzionalità attraverso un dialogo tra design e natura. Entrambe le collezioni condividono un linguaggio estetico comune, che esprime modernità e consapevolezza. Ispirata alla linearità della natura, la collezione propone una palette cromatica che evoca le sfumature di un bosco all’imbrunire: toni caldi di giallo e senape, accenti di ruggine, verdi intensi e nuance minerali, accompagnati da neutri sofisticati.

Le proporzioni si evolvono: volumi ampi, silhouette fluide e sovrapposizioni essenziali caratterizzano una proposta stilistica che unisce concettualità e funzionalità. La maglia si afferma come protagonista assoluta, divenendo il simbolo di un total look distintivo e trasversale per uomo e donna. Il capospalla, atemporale e iconico, risponde al desiderio di una nuova identità stilistica, mentre la camicia ridefinisce i canoni della formalità quotidiana. Altea Fall-Winter 2025/2026 esplora una modernità consapevole, guidata da una visione evolutiva del design. Attraverso la combinazione di colore, materia e volume, la collezione dà vita a un racconto di stile sofisticato, in cui ogni dettaglio contribuisce a un’espressività unica e coerente.