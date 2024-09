Antony Morato, la nuova campagna celebra Dna brand

Creatività, stile, tecnologia e innovazione si fondono nella nuova campagna autunno-inverno 24/25 Antony Morato. Il brand si fa precursore nell’utilizzo di nuove tecnologie che annullano le distanze tra mondo reale e digitale fondendo gli scatti del fotografo Mattia Guolo, la direzione creativa dell’agenzia Golab, con la tecnologia di scansione iperrealistica 3D 'Digital twin'. Coerentemente con la sua visione inclusiva e globale, il concept della campagna celebra il Dna del brand e l'armonia del gruppo: l'approccio è quasi scultoreo e minimalista, combina le linee nitide e contemporanee dell'estetica di Antony Morato con le possibilità delle entità virtuali.

"La nuova campagna autunno-inverno 24/25 riflette un'integrazione tra moda e innovazione - commenta Lello Caldarelli, amministratore delegato di Antony Morato -. Cerchiamo di essere sempre up-to-date rispetto alle nuove opportunità che la tecnologia ci mette a disposizione. La creazione dei 'Digital twin' rappresenta un passo avanti nell'industria, consentendoci di creare un'interazione unica tra il mondo reale e quello digitale. Abbiamo voluto celebrare il Dna del nostro brand con l’uso del bianco e nero, attraverso un'estetica chiara e minimalista".

L’immagine è chiara e di impatto grazie allo sfondo bianco che focalizza l'attenzione sui modelli, disposti in modo lineare, che creano equilibrio e connessione con l’osservatore. In contrasto al bianco dello sfondo, i modelli indossano look in una palette di colori dominata da neri intensi, lucidi e opachi, che rendono l’immagine più forte, concisa e immediata, riportando alla luce il Dna del brand ma in chiave moderna, in linea con le nuove tendenze 'fashion minimal'. Il risultato presenta immagini nelle quali si alternano modelli reali e i loro gemelli digitali, creando un intreccio dinamico di forme e suggestioni. Per la creazione del gemello digitale il modello viene posizionato all'interno di una camera di scansione dotata di più telecamere e sensori. Vengono effettuate circa 200 riprese del modello da diverse angolazioni per ottenere una riproduzione completa a 360 gradi. Queste immagini vengono poi digitalizzate, unite ed elaborate, migliorando i dettagli per garantire precisione e realismo. Il modello 3D finale può essere utilizzato in molteplici applicazioni, tra cui realtà virtuale, realtà aumentata e altri media digitali.