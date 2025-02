Arturo Delle Donne trasforma edicola Corso Venezia in 'Rifugio di Bellezza Naturale'

L'edicola storica di Corso Venezia, nel cuore di Milano, si trasforma in un portale verso le Dolomiti. L’installazione 'Rifugio di Bellezza Naturale', concepita dall’artista Arturo Delle Donne per la Fashion Week 2025, rappresenta un esperimento di dialogo tra il mondo scientifico e l’universo artistico, trasferendo nel contesto urbano l’atmosfera rigenerativa delle Dolomiti bellunesi. Questo intervento site-specific è una celebrazione della biodiversità e una riflessione profonda sul nostro rapporto con la natura.

Attraverso un approccio visivo e concettuale raffinato, l’installazione invita i visitatori a immergersi in un locus di bellezza e contemplazione. Le Capsule Petri, strumenti scientifici di largo uso, diventano custodie dei principi attivi estratti da ingredienti naturali delle Dolomiti utilizzati da Dolomia nella creazione delle linee di skincare e make-up. Questi ingredienti, che portano con sé la freschezza e l'energia della natura dolomitica, vengono imprigionati, come in una bolla temporale, nelle Capsule Petri di Delle Donne. Frammenti di linfa vitale che confluiscono nei prodotti Dolomia, esse diventano parte di un processo artistico che celebra tanto il metodo dell'azienda, quanto la tradizione scientifica. L'esito estetico e concettuale si traduce in un erbario contemporaneo che evoca l'atmosfera ossigenante delle Dolomiti. Al contempo, l'opera non rinuncia alla precisione scientifica, citando in ogni sezione espositiva la nomenclatura delle piante i cui principi attivi sono esposti, racchiusi e valorizzati visivamente.

Arturo Delle Donne, noto per la sua capacità di intrecciare estetica e contenuto scientifico, utilizza quest’opera per esplorare il tema della bellezza naturale. Il 'rifugio' creato all’interno dell’edicola non è solo un luogo fisico ma uno spazio concettuale e simbolico. Attraverso dettagli interattivi, come codici Qr che raccontano le storie degli elementi naturali esposti, l’opera stimola una partecipazione attiva.