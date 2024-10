Camera Buyer Italia, a Milano primo convegno internazionale

Si è svolto a Milano il primo convegno internazionale della Camera Buyer Italia dal titolo 'Re-Retail: tecnologia, mercato e consumatori nel mondo del fashion retail', organizzato in collaborazione con Regione Lombardia e alla presenza di importanti rappresentanze istituzionali quali Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, Alberto Luigi Gusmeroli, presidente della Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati e Barbara Mazzali, assessore alla Moda della Regione Lombardia. A moderare il convegno Cristiano Seganfreddo, publisher di Flashart. Un'occasione importante di incontro tra i principali protagonisti del settore moda e retail, fortemente voluta dalla presidente Maura Basili e da tutto il direttivo Cbi, con l'obiettivo di discutere le nuove tendenze dei consumatori e gli scenari di un mercato globale in rapida evoluzione. Un momento di riflessione culturale e tecnologica, attraverso il confronto di analisi sociologiche e lo studio di strumenti innovativi a supporto di un nuovo sistema retail e di designer emergenti.

“Questo convegno - afferma la presidente Maura Basili - segna una tappa importante per Camera Buyer Italia dopo quasi 25 anni dalla sua costituzione, un punto di svolta della visione progettuale relativa al fashion retail multibrand. Vogliamo sottolineare la volontà di essere protagonisti della ripresa collaborando con le istituzioni, perché le nostre aziende rappresentano il tessuto vivo delle città, le luci più brillanti dei nostri centri storici e le vetrine del nostro Made in Italy. Ci impegniamo a favorire l’innovazione e l’adozione delle nuove tecnologie a disposizione del mercato e dei consumatori, a promuovere i giovani brand emergenti con strategie mirate e a tutelare la tradizione della nostra esperienza e qualità dell’offerta che ha contribuito a rendere celebri i più importanti brand del fashion luxury".

Tra gli ospiti il sociologo e filosofo francese Gilles Lipovetsky, cavaliere della Legion d’Onore, che ha offerto la sua preziosa visione sulle metamorfosi degli stili di vita, dei consumi, delle mode e dei valori nella società contemporanea e Richard Romagnoli, speaker internazionale ed ideatore del metodo Happygenetica. L'evoluzione del lusso è stato anche uno dei temi cardine del programma attraverso le testimonianze di Carlo Capasa - presidente Cnmi, Roberta Benaglia, ceo e founding partner Style Capital e Antonio De Matteis - ceo Kiton e presidente Pitti Immagine.

L'evento ha presentato per la prima volta, Camera Fashion Retailers, l’iniziativa di internazionalizzazione dell’Associazione grazie a un panel dedicato, con la partecipazione di importanti retailer italiani e internazionali quali Giuseppe Angiolini - ceo Sugar, Selvane Mohandas - ceo Iads (International Association of Department store), Luis Sans - ceo Santa Eulalia, Bob Mitchell Co-ceo Mitchells e Claudio Antonioli - ceo Antonioli. Nuove tecnologie e opportunità di sviluppo saranno poi argomenti affrontati negli interventi di esperti quali Stefania Valenti - managing director Istituto Marangoni, Attila Kiss - ceo Gruppo Florence, Nicola de Cesare - senior director E-commerce & International Markets HeyLight e Paolo Gianturco - senior partner Deloitte.

'The New Wave of Luxury: Rivoluzione digitale e nuovi scenari di consumo' questo il titolo della ricerca presentata in anteprima durante l’evento e curata da Compass e Deloitte, da cui emergono, tra i fattori abilitanti per la crescita delle boutique multibrand, l’approccio omnicanale e l’utilizzo di soluzioni innovative di pagamento. Lo studio è stato presentato da Nicola de Cesare, Senior Director E-Commerce & International Markets di HeyLight, aggregatore internazionale di soluzioni di pagamento e credito di Compass Banca, che ha sviluppato un’analisi a tutto tondo del mercato del fashion luxury distribuito attraverso il canale wholesale, in cui operano le boutique associate a Camera Buyer Italia. In particolare, secondo il rapporto, il 75% dei principali negozi multibrand per fatturato annuo dedica oltre il 10% del proprio giro d’affari totale a investimenti nel digitale, offrendo esperienze di acquisto integrate tra mondo fisico e online. Rilevante l’apporto alle vendite del Buy Now Pay Later (Bnpl), formula di dilazione dei pagamenti, che in un caso su tre aumenta il valore dello scontrino.

“I negozi multimarca italiani - ha spiegato dell'assessore Turismo, Marketing Territoriale e Moda della Regione Lombardia, Barbara Mazzali. - rappresentano un’eccellenza indiscussa nel panorama internazionale della moda, grazie alla loro capacità di innovarsi e rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione”. L’associazione Camera Buyer Italia è un esempio virtuoso di come l’equilibrio tra tradizione e innovazione possa essere il motore del successo. “Queste realtà selezionano e presentano il meglio della moda da decenni - ha proseguito l'assessore - e la loro esperienza nel riconoscere i trend e rispondere alle mutevoli esigenze dei consumatori le rende delle vere e proprie ambasciatrici del lusso Made in Italy nel mondo”.

“La Lombardia, con Milano come capitale della moda - ha infine assicurato Mazzali - è pronta a sostenere queste boutique nell’affrontare le sfide del futuro. I negozi multimarca non solo contribuiscono al prestigio del settore fashion, ma rappresentano un importante volano economico, anche per il turismo di lusso, che nella nostra regione è in continua crescita”.